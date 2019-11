Montréal célèbre Céline Dion

Vous cherchez à célébrer la sortie du disque Courage et l’arrivée de Céline Dion au Centre Bell ? Quelques établissements montréalais organisent des soirées thématiques Céline Dion au cours des prochains jours pour satisfaire vos envies.

Vendredi et samedi, la Taverne Cobra (6584 boul. Saint-Laurent) propose des soirées karaoké 100 % Céline. Une occasion de reprendre à pleins poumons – et possiblement massacrer – The Power Of Love et Because You Loved Me.

Drag, danse et 5 à 7

Vous n’avez pas réussi à vous procurer un billet pour l’un des concerts que l’artiste de 51 ans donnera dans l’amphithéâtre montréalais à partir de lundi ? Vous pourrez vous consoler en assistant au spectacle de Jimmy Moore, célèbre personnificateur de Céline Dion, au District Video Lounge (1365 rue Sainte-Catherine Est) samedi à 20 h.

Après coup, si votre appétit dion-esque n’a pas été rassasié, vous pourrez toujours aller faire un tour au Blockhaus (3328, rue Ontario Est) pour un « girl power dance party » qui promet de réserver une place aux chansons les plus up-tempo de Céline Dion. Est-ce qu’on mise sur Love Can Move Mountains, Misled, I Drove All Night ou Unison ?

Enfin, mercredi prochain, le restaurant Méchant Bœuf (124 rue Saint-Paul Ouest) organise un 5 à 7 avec l’équipe de Cenile Dion, cette marque de vêtements qui détourne les titres de chansons de l’interprète. Pour ceux qui souhaiteraient porter des t-shirts « Tel est mon festin », « Ne party pas sans moi », « Pour que tu m’aimes dans l’noir » ou encore « Chaud Must Go On ».

Sur scène dès lundi

Quant aux quatre premiers concerts de Céline Dion au Centre Bell, qui auront lieu les 18, 19, 21 et 22 novembre, quelques billets sont encore disponibles, souligne evenko. Les camions du Courage World Tour doivent arriver à Montréal dimanche.