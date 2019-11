Paul Piché immortalise ses «40 printemps»

La tournée «40 printemps» a permis à Paul Piché de survoler sa longue carrière et a été si agréable que l’engagé auteur-compositeur-interprète a choisi d’allonger l’expérience sur disque.

L’album «40 printemps», qui était lancé en grande pompe au restaurant Mythik du Centre Bell, mercredi après-midi, fait donc revivre les duos de Paul Piché avec d’autres artistes qui ont créé la magie lors du spectacle, qui a été présenté de 2017 à 2019 et fut applaudi par plus de 75 000 personnes.

Laurence Jalbert s’approprie «Sur ma peau», Patrice Michaud revisite «Heureux d’un printemps», 2 Frères reprend «Un château de sable» et Marie-Élaine Thibert se commet sur «Voilà c’que nous voulons», entre autres relectures. Au total, 13 voix québécoises ont accompagné Paul Piché dans ce projet.

Le lancement de l’opus marque par ailleurs une étape importante dans la vie de Paul Piché, puisque le chanteur a profité de l’occasion pour annoncer qu’il offrira un ultime concert à la Place Bell de Laval, le 1er mai 2020.

Réunissant toutes les vedettes du disque, l’événement apposera le point final à la tournée «40 printemps», et Paul Piché parle déjà de ce rendez-vous comme d’une façon de «saluer et remercier le public qui lui est fidèle depuis plus de 40 printemps». Les billets seront en vente le 15 novembre, à 12 h. L’heure de la retraite a-t-elle sonné pour ce monstre sacré de la chanson québécoise?