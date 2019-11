Plus de 4 millions de vrais lecteurs

Les résultats du sondage Vividata Automne 2019 témoignent une fois de plus de l’immense popularité du Journal de Montréal, du Journal de Québec et du journal 24 Heures auprès des Québécois. Nos trois quotidiens rejoignent chaque semaine un grand total de 4 015 000 lecteurs via leurs différentes plateformes, soit plus d’un Québécois sur deux chaque semaine.

À lui seul, le Journal de Montréal rejoint près de 3 millions de lecteurs dans la province. Il demeure le quotidien imprimé et multiplateforme numéro 1 avec 608 000 lecteurs de plus que son plus proche concurrent.

Le Journal de Montréal est le leader de l’information dans la province de Québec et dans la grande région de Montréal, 7 jours sur 7.

Format papier très populaire

La version papier du Journal de Montréal demeure la plus populaire attirant 2 251 000 lecteurs chaque semaine.

Même si le format papier reste le plus populaire parmi l’ensemble de nos plateformes, nous ne cessons d’innover pour maintenir notre position de leader de l’information numérique. Vous pouvez, en tout temps, consulter notre site web jdem.com et notre application mobile J5 pour vous informer et vous divertir.

«Un vrai journal, un journal vrai»

Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec ont récemment dévoilé leur nouvelle signature «Un vrai journal, un journal vrai». Plus qu’un nouveau slogan, il s’agit d’une promesse, celle d’offrir aux lecteurs un journal de qualité qui rapporte ce qui est vrai, un vrai journal papier imprimé proche des intérêts de ses lecteurs.

Au nom de toute notre équipe, je tiens à remercier chaleureusement nos nombreux lecteurs et lectrices, ainsi que nos précieux annonceurs et partenaires, pour leur confiance et leur fidélité. Nous nous engageons à continuer d’offrir chaque jour à nos lecteurs un vrai journal, un journal vrai.

4 millions de fois merci!

Lyne Robitaille, Présidente et Éditrice