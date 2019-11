Que faire si une agence de recouvrement vous harcèle?

« Ils sont nombreux, ceux qui nous consultent, à se faire harceler par ces agences, révèle Martine Marleau, conseillère budgétaire à l’ACEF de l’Est. Parfois, ils sont dans notre bureau à nous parler de leur situation, et ils reçoivent l’appel d’une agence ! Les gens ont pourtant des recours, mais ils ne les connaissent pas. »

Option consommateurs reçoit régulièrement des plaintes de consommateurs qui se font harceler et même menacer : « On en entend de toutes les couleurs, dit Élise Thériault, porte-parole. “On va vous envoyer la police, on va vous saisir, vous envoyer en prison...” Certains se font appeler en pleine nuit ! Les gens ont peur, car ils ne connaissent pas leurs droits. »