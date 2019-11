Trottinettes électriques de Lime: plus de 200 000 déplacements en trois mois

L'heure est au bilan pour l'opérateur de trottinettes électriques Lime alors que le permis émis par la Ville de Montréal pour l'exploitation de ces véhicules prendra fin vendredi.

Plus de 200 000 déplacements ont été effectués dans la métropole pour une distance moyenne de 1,5 kilomètre chacun depuis la mise en circulation des trottinettes le 13 août dernier, a indiqué l’opérateur au «24 Heures» en fin de journée, mercredi.

Tout au long de la durée du projet pilote, le centre-ville a été l’endroit le plus prisé par les utilisateurs de ces véhicules à deux roues. Sans grande surprise, la journée la plus populaire a été le 27 septembre, avec 3000 utilisations de trottinettes, alors que près d'un demi-million de personnes prenaient part à la grande marche pour le climat à Montréal.

Parmi les records: un utilisateur a effectué 133 déplacements au cours du projet pilote, et le trajet le plus long a dépassé 10 kilomètres.

Les trois quarts des utilisateurs ont été des Montréalais, et le reste des touristes.

Arrivée difficile

Rappelons que l'entreprise Lime, une filiale de Google, a essuyé bon nombre de critiques au cours des derniers mois, notamment en raison des nombreuses trottinettes abandonnées au milieu de trottoirs. Certaines ont même été observées sur un quai d'embarquement du métro et au fond du canal de Lachine.

La venue de ces bolides a d'ailleurs forcé la Ville de Montréal à durcir sa réglementation encadrant ce type de véhicules.

Depuis le 28 octobre, l'escouade mobilité de la Ville peut distribuer des contraventions aux opérateurs et aux utilisateurs des vélos JUMP et des trottinettes électriques Lime et Bird lorsque ces véhicules sont stationnés au mauvais endroit.

La Ville n'a pas encore confirmé si le retour des trottinettes en libre-service sera permis l'an prochain.