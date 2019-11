[VIDÉO] Voyez Liza Frulla siéger à l’Assemblée nationale en 1994... en coton ouaté

QUÉBEC – À une époque où l’Assemblée nationale siégeait encore en pleine nuit, l’ancienne députée libérale Liza Frulla s’est déjà fait remarquer pour s’être présentée au Salon bleu en coton ouaté, comme une certaine Catherine Dorion.

À LIRE AUSSI: Un habillement qui dérange au Salon bleu: pas une première

De passage mercredi au micro d’Antoine Robitaille à QUB radio, l’ancienne députée libérale est revenue sur ce drôle de moment, qui prouve une fois de plus que les tenues controversées à l’Assemblée nationale ne datent pas d’hier.

«Il est 2 h du matin, nous avons célébré le party de Noël du cabinet, je suis couchée, je dors profondément. Pierre Paradis, qui est leader, me dit: "il faut que tu te lèves, tu t’en vas faire un discours à l’Assemblée nationale"», s’est souvenue l’ex-politicienne, à propos de cette nuit de décembre 1994.

ÉCOUTEZ l'entrevue de Liza Frulla à QUB radio:

Après avoir refusé une première, puis une deuxième fois, de quitter le confort de son lit, Mme Frulla s'est finalement fait imposer par son leader parlementaire de prendre le chemin du Salon bleu.

«Je suis enragée. Je me lève, je suis à moitié endormie. J’ai juste le temps de me laver la figure, de me peigner. Je mets des collants, des bottes et un gros chandail Vuarnet. [...] Je n’ai pas réalisé que l’Assemblée siège comme si c’était le jour», a-t-elle raconté à l’émission Là-haut sur la colline.

Selon la principale intéressée, ses collègues l’auraient alors accueillie avec stupéfaction.

«Je me lève, je lis le discours sans trop savoir la teneur et je me rassois. Je suis partie de là tellement humiliée, mais personne n’a rien dit. Tout le monde riait. Tout le monde s’est bidonné, ça a fait école», a relaté Mme Frulla.

Inutile de dire que l’ancienne députée n’a pas répété l’expérience. «À ma défense, c’était la nuit. Honnêtement, je ne me serais pas présentée à l’Assemblée nationale le jour», a-t-elle conclu.