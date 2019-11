MAILHOT, Soeur Louise, s.ss.a.



Au Carrefour Providence à Montréal le 11 novembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Soeur Louise Mailhot (Suzette, Marie Agnès), de la Société des Soeurs des Saints-Apôtres. Née le 21 juin 1927 à Saint-Liguori (Québec), elle était la fille de feu Sarah Roy et feu Albert Mailhot.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil sa soeur Fabienne et son beau-frère Paul Lepage, neveux et nièces, parents et amis.Elle sera exposée au complexe funérairele samedi 16 novembre 2019 de 10h jusqu'au départ pour les funérailles.Les funérailles seront célébrées le samedi 16 novembre 2019 à 14h, en l'église Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies, 10050, boul. Gouin Est, Montréal.Elle sera inhumée au cimetière de la paroisse Saint-Joseph (Rivière-des-Prairies).Au lieu de fleurs, vous pouvez faire un don pour les missions de la Société des Missionnaires des Saints-Apôtres, 3719, boul. Gouin Est, Montréal-Nord, QC, H1H 5L8.