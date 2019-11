MORISSETTE, René



De Repentigny, le 8 novembre 2019, à l'âge de 83 ans, est décédé M. René Morissette, époux de Mme Paulette Gauthier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Ghislain (Louise), Yves (Floriana), Louise (Sylvain), Serge (Josée), Mireille (Eric), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 16 novembre de 11h30 à 14h30 au :Une cérémonie suivra à 15h en l'église de la Purification de la B.V.M. à Repentigny.