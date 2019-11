RICHARD

Père Jean-Paul, s.m.m.



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès du Père Jean-Paul Richard, montfortain, 93 ans, survenu à Joliette au Centre Champagneur, le 11 novembre 2019.Il fut ordonné prêtre par Mgr Lionel Audet, évêque auxilliaire de Québec, le 28 février 1953. Après avoir été professeur un an au scolasticat d'Ottawa, il devint professeur de Belles-Lettres et de Rhétorique au séminaire Montfort de Papineauville (1954-1961), puis maître des novices à Nicolet (1961-1966). Pendant six ans, il remplit les fonctions de supérieur provincial (1966-1972). Après une année d'études pastorales, il s'intégra à l'équipe de prédicateurs itinérants de la Maison Reine des Coeurs de Drummondville (1973- 1985). Il revint à Nicolet pour y être supérieur, tout en poursuivant son ministère de prédicateur (1985- 1990). Ayant pris une année sabbatique, il revint à la maison de Drummondville, reprenant le service de la Parole à la suite de son fondateur, saint Louis-Marie de Montfort, tout en y étant supérieur les trois dernières années (1991-1999). Il résida par la suite à Nicolet, y exerçant toujours son ministère de prédication (1999-2009). Après deux années à Drummondville, il prit sa retraite à Pointe-du-Lac (2011-2014), puis à l'infirmerie des Clercs de Saint-Viateur à Joliette où il est décédé.Il laisse dans le deuil ses confrères montfortains ainsi que les membres de sa famille: ses soeurs Lorraine, Suzanne (Bernard) et Colette, religieuse de la Charité de St-Louis, ainsi que ses frères Yvon et Bruno (Danielle).La famille et ses confrères recevront les condoléances à la salle de pastorale du Sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs (3800, rue Bossuet, Montréal, H1M 2M2), le samedi 16 novembre dès 11h. Les funérailles suivront à 13h30. La mise en terre aura lieu au Cimetière Le Repos Saint-François d'Assise, 6893 rue Sherbrooke Est à Montréal, vers 15h.