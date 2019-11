Canadien: Keith Kinkaid ne sera pas «tabletté», confirme Claude Julien

Claude Julien a confirmé la présence de Carey Price face aux puissants Capitals de Washington, vendredi soir. Toutefois, l’entraîneur-chef du Canadien de Montréal n’a fait aucune promesse au substitut Keith Kinkaid.

Ce dernier affrontera-t-il les Devils du New Jersey, samedi soir, pour tenter de savourer une première victoire au Centre Bell? L’instructeur franco-ontarien n’a pas dévoilé son jeu, sauf qu’il a rappelé l’importance d’avoir deux gardiens prêts à jouer.

«On n’a pas un deuxième gardien pour le mettre sur une tablette et regarder Carey Price toute la saison, a averti Julien après l’entraînement de jeudi à Brossard. Il faut l’utiliser à un moment donné et il a gagné la dernière fois qu’il a eu le départ.»

Si Price effectuera son 16e départ de la présente campagne dans la capitale américaine, Kinkaid doit se préparer à affronter son ancienne équipe le lendemain. À moins d’une surprise, c’est ce qui sera décidé.

«Carey va jouer [vendredi]. Ensuite, comme on le fait dans les deux matchs en deux soirs, on réévaluera après le premier match pour prendre une décision.»

«Hier [mercredi], on a donné congé à Carey. Aucun malaise dans son cas, seulement une question de repos dans le but de prendre la meilleure décision.»

Julien a aussi expliqué qu’il ne faut pas accorder trop de départs consécutifs à un gardien pour ne pas qu'il s'expose à des blessures.

«Il faut mettre les chances de notre côté pour gagner, mais en même temps, il ne faut pas "surutiliser" un gardien. Il n’y a pas une équipe qui va survivre avec un seul au cours d’une saison», a précisé le pilote franco-ontarien.

Les Devils disputeront aussi une deuxième rencontre en 24 heures, samedi, mais Julien ne s’en soucie guère.

«L’enjeu de notre côté est plus à savoir si on aura un gardien frais et dispo, surtout si l’autre connaît une soirée difficile [à Washington].»

Kinkaid (1-1-1) a récolté sa première victoire le 31 octobre dernier face aux Golden Knights à Las Vegas. En trois présences, cette saison, il a maintenu une moyenne de buts alloués de 4,35 et un taux d'efficacité de ,879.