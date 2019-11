«Ce n’est pas des documents importants», affirme Jolin-Barrette après un vol dans sa voiture

Le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, s’est voulu rassurant après s’être fait dérober des documents dans son véhicule de fonction mercredi, à Québec, en affirmant que ceux-ci n’étaient «pas importants».

«Ce n’est pas des documents importants, ce sont des documents de travail dans le quotidien», a-t-il indiqué en mêlée de presse à l’Assemblée nationale, jeudi, en précisant qu’il s’agissait surtout de « notes manuscrites ».

«Oui, il y avait mon iPad, que j’ai récupéré et aucun document n’a émané de ça et tous mes codes ont été désactivés», a-t-il ajouté.

«Quand on est victime de vol, ce n’est pas agréable et je pense que tous les Québécois victimes de vol, c’est une situation qui est fâchante, frustrante et inquiétante et c’est comme ça que je me sens aujourd’hui», a-t-il aussi indiqué.

Les partis d’oppositions ont toutefois remis en question son jugement ce matin en lui reprochant de ne pas avoir pris les précautions nécessaires.

«Ma mère m’a appris à ne pas laisser ma sacoche dans l’auto, je pense qu’on ne laisse pas de documents de travail dans l’auto. Pour un ministre qui est aussi avocat de formation il sait que très bien que tout document peut être important alors c’est vraiment de l’imprudence», a déclaré la députée libérale Marwah Rizqy.

Pour le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, le ministre Simon Jolin-Barrette doit révéler la nature des documents qui ont été dérobés, même si ceux-ci ont été récupérés par la police.

«Je sais que la personne a été arrêtée, mais il faut préciser rapidement la nature des informations qui s’y trouvaient pour s’assurer que personne n’a entre les mains des informations privilégiés, sur des annonces gouvernementales, des nominations ou des positionnements stratégiques», a-t-il expliqué.