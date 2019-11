Charles Hudon ne perd pas espoir

S’il souhaite inévitablement un rappel par le Canadien de Montréal au cours de la saison, le Québécois Charles Hudon s’est donné quelques munitions, mercredi soir, en complétant un tour du chapeau avec le Rocket de Laval.

En 16 matchs dans la Ligue américaine depuis le début de la campagne, Hudon a récolté 10 points, dont huit buts. Malgré sa performance, le Rocket a subi une défaite de 5 à 4 en prolongation face aux Senators de Belleville. La formation de Laval cherchait alors à obtenir une septième victoire consécutive.

«Quand t’en gagne six, les autres équipes arrivent plus affamées contre nous, a avancé Hudon, cité sur le site web du Rocket, au terme du match. Ils sont sortis forts en deuxième période avec deux gros buts. On perdait par un but en troisième et je crois qu’on a fait des bonnes choses pour se rattraper et on doit construire là-dessus.»

Hudon a inscrit ses deux premiers buts en supériorité numérique, créant ensuite l’égalité pour forcer la prolongation avec un peu plus d’une minute à écouler à la troisième période. Le défenseur Otto Leskinen a récolté une mention d’aide sur chacun des buts de Hudon.

Le Rocket jouera son prochain match, vendredi soir à Laval, contre les Admirals de Milwaukee.