Cinq plats à découvrir au Time Out Market

Dès jeudi, 16 chefs, dont les restaurateurs Normand Laprise du Toqué! et Charles-Antoine Crête du Montréal Plaza, tiendront un comptoir au Time Out Market, le nouveau marché alimentaire du Centre Eaton. Voici cinq plats que vous pourrez déguster dans ce «food court» de luxe.

1. Côtes levées à l’ananas et rhum

Le comptoir du chef Paul Toussaint, du restaurant haïtien Agrikol, offrira un plat de côtes levées de bœuf aux saveurs des Caraïbes, tout comme le reste du menu. La viande est braisée dans un bouillon de jus d’ananas, et des ananas grillés sont ensuite ajoutés à la sauce lorsqu'elle est réduite. Le plat est accompagné de frites de plantain. «Dans les Caraïbes, on mange beaucoup de viande braisée», raconte le chef.

Prix du plat : 20$

2. Chả Giò

Le comptoir du Red Tiger offrira des spécialités vietnamiennes. Parmi ces plats, les clients pourront goûter au Cha Giò, un «wrap» de rouleaux impériaux au poulet et aux crevettes. Le rouleau impérial est roulé avec des herbes pour ajouter du croustillant et de la fraîcheur au plat, indique le chef Phong Thach.

Prix du plat : 8$

3. Tartelette fine

Les grands classiques servis par Le Club Chasse et Pêche dans le Vieux-Port de Montréal se retrouveront également au menu de leur comptoir du Centre Eaton. Les deux chefs, Mélanie Blouin et Claude Pelletier en profiteront pour servir les plats favoris des clients, comme la tartelette fine, faite à partir de pâte brisée, d’un sauté de champignon avec des chanterelles et de cheddar. «C’est un classique du restaurant», mentionne Mme Blouin.

Prix du plat : 12$

4. Ravioli, asiago, truffe noire

Mélanie Blouin et Claude Pelletier seront également à la barre du restaurant Il Miglio, qui propose un menu de plats de pâtes, comme les raviolis au fromage asiago et aux truffes noires. «C’est une pâte assez spéciale, c’est une pâte que j’adore», raconte M. Pelletier.

Prix du plat : 18$

5. Taco banh mi

Au comptoir Grumman ‘78, il sera possible de déguster les classiques de l’endroit ainsi que certaines nouveautés élaborées au courant de l’été. Les acolytes Gaëlle Cerf et Hilary McGown proposeront un plat de taco banh mi. «C’est de l’épaule de porc effiloché avec une sauce vietnamienne. C’est du taco fusion», explique Mme Cerf.

Prix du plat : 9,50$