Club Sexu: parler de sexe autrement entre jeunes adultes

La plateforme web Club Sexu a vu le jour récemment pour que les jeunes adultes, âgés de 18 à 35 ans, puissent discuter de sexualité autrement. Ici, on ne veut pas «professer quelque chose» et «avoir un discours centré sur les risques», comme on entend souvent.

Pour Sara Mathieu-C., chercheuse en santé sexuelle et membre du C.A. de Club Sexu, «même si on veut prévenir les ITSS (infections transmissibles sexuellement et par le sang) et les grossesses non planifiées, on gagne beaucoup à parler de plaisir, à parler d’érotisme, de plaisir partagé et de consentement».

«Au final, le besoin primaire des adolescents et des jeunes adultes, c’est vraiment tout ce qui relève des enjeux relationnels, des enjeux liés à la performance [...] On parle très peu d’amour, de relation et de confiance. C’est des sujets qui deviennent presque tabous ou, puisque ça relève de l’intime, c’est difficile d’en parler sans être préoccupé de quoi on va avoir l’air», a-t-elle ajouté sur les ondes de QUB radio dans l’émission Les Effrontées, animée par Geneviève Pettersen.

En quelques jours, le Club Sexu a recueilli plus de 200 témoignages anonymes que l’on peut consulter dans la section «Confessionnal» de la plateforme.

«[C’est] pour que les gens normalisent leurs questionnements, a affirmé Sara Mathieu-C. Ça crée un certain sentiment d’adhésion. C’est pas pour rien que ça s’appelle le Club Sexu, l’idée c’est d’inviter les gens à se joindre à une espèce de mouvement qui est plus axé sur le sexe positif, l’inclusion et la variété des modèles.»

Le club veut offrir des ressources, mais surtout aborder les sujets qui préoccupent les jeunes adultes de manière ludique. Un jeu dont vous êtes le héros est présentement sur les rails afin de «prendre conscience de certaines décisions dans le développement d’une relation».

Pour la suite des choses, les témoignages recueillis se verront offrir des commentaires et Club Sexu désire aussi créer des histoires à partir de ceux-ci. Des événements sont aussi à venir.