Harry et Meghan ne passeront pas Noël avec la reine

Londres | Le prince Harry et son épouse Meghan ne passeront pas Noël, le premier de leur fils Archie, avec la reine d’Angleterre Elizabeth II et la famille royale, ont-ils annoncé jeudi.

Au lieu de passer les fêtes à Sandringham, dans l’est de l’Angleterre, le duc et la duchesse de Sussex passeront leurs vacances de fin d’années avec la mère de Meghan, Doria Ragland.

Ils avaient passé les deux derniers Noël à Sandringham.

La décision du couple, qui s’est ouvert dernièrement des difficultés face à l’exposition médiatique, a le soutien de la reine, selon une porte-parole du couple princier.

Dans le passé, le prince William et son épouse Kate ont eux aussi parfois passé les fêtes de Noël chez les parents de la princesse.

Harry et Meghan, qui se sont mariés en 2018, se sont épanchés récemment dans un documentaire sur leurs difficultés dues à leur exposition médiatique.

Dans un premier temps, les tabloïds avaient salué l’arrivée de l’actrice américaine métisse comme un souffle d’air frais pour la famille royale. Ils n’ont pas tardé à se retourner contre elle avec des articles au vitriol, critiquant son comportement, après une série de démissions au sein du personnel de la maison royale, et l’affublant du sobriquet de «duchesse capricieuse» (Duchess Difficult).

Face aux critiques, le prince a déposé début octobre une série de plaintes, contre le Daily Mail et The Sun, les accusant de violer sa vie privée. Harry avait alors publié un communiqué disant craindre que «l’histoire se répète»: «j’ai perdu ma mère et maintenant je vois ma femme devenir la victime des mêmes forces puissantes».

Poursuivie par des paparazzi à moto, «Lady Di» est décédée le 31 août 1997 dans un accident de voiture à Paris.