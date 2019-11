Immigration: Québec rétablit les anciennes règles du PEQ

QUÉBEC | Le gouvernement de François Legault a annoncé, jeudi matin, le rétablissement des anciennes règles du Programme de l’expérience québécoise (PEQ).

L’annonce a été faite par le gouvernement dans la Gazette officielle du Québec.

En pleine pénurie de main-d’œuvre, le gouvernement avait annoncé la semaine dernière de nouvelles règles qui limitaient de façon importante le nombre d’étudiants et d’employés admis au Québec, selon plusieurs groupes dont le Conseil du patronat du Québec (CPQ), les Manufacturiers et exportateurs du Québec et les établissements d’enseignement.

Face aux critiques, le gouvernement Legault a finalement reculé pour mettre sa réforme sur la glace.

Mis en place en 2010 par le gouvernement libéral de Jean Charest, le PEQ permet notamment aux diplômés étrangers du Québec et aux travailleurs étrangers temporaires d’obtenir en accéléré un Certificat de sélection du Québec en vue de la résidence permanente.