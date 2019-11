Je sors, je reste

Week-end du 15 au 17 novembre 2019

Coup de cœur

ROMAN

Vers d’autres rives

Dany Laferrière nous fait encore voyager. Avec ce nouveau roman graphique, illustré entièrement à la main, il raconte le temps où il a vécu à Miami, au début des années 1990, après son premier séjour montréalais. On parcourt avec lui Little Havana où il a passé des heures devant sa machine à écrire. Il nous transmet encore et toujours son amour indéniable pour Haïti et nous relate ses souvenirs de la Petite-Goâve, où la cuisine de Da, lui donne de précieuses leçons, qu’il gardera tout au long de sa vie. Cet autoportrait de l’écrivain est touchant et nous témoigne que le destin est toujours plus grand que ce qu’on aurait pu imaginer. *Sorti le 12 novembre

Je sors

MODE

Vente seconde main de luxe par Version Deux

Comme Noël approche, profitez des meilleures ventes en ville. Ce week-end, la boutique de consigne en ligne Version Deux organise une vente pop-up mettant en vedette ses articles de luxe, soldés jusqu’à 80 % de rabais. Parmi ceux-ci, on peut nommer les griffes haut de gamme Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Louboutin, Mackage, Yves Saint-Laurent, Prada et plus encore! Cette vente seconde main de luxe vaut franchement le détour! *Ce soir et demain à 20h30 et au Cabaret du Casino de Montréal – 433 Chabanel Ouest, suite 275, niveau mezzanine

SCIENCE

La Nuit des chercheur.euse.s

Un speed dating avec des chercheurs? Absolument! Posez toutes vos questions pour en connaître plus sur l’environnement, avec l’événement La Nuit des chercheur.euse.s. Venant d’un concept européen, cette première édition permettra au grand public de venir à la rencontre de plus de 50 chercheurs d’Espace pour la vie. Obtenez de véritables réponses sur vos inquiétudes par rapport aux grands bouleversements climatiques, la sylviculture, l’ethnobotanique, l’écotoxicologie, l’astronomie ou encore l’immunothérapie. On vous promet aussi une ambiance festive avec la musique de la DJ Lydia Képinsk *Ce soir à 19h au Planétarium Rio Tinto Alcan - 4801 avenue Pierre-De Coubertin

CONCERT

Gabriella

Avec son nouvel album Étrangère, Gabriella fait un retour sur scène remarqué, toujours accompagnée de son violon. Munie d’un nouveau son pop assumée et dynamique, l’artiste multi-instrumentiste se dévoile, à travers des chansons qui abordent divers thèmes, tels que l’amour, l’espoir ou encore la solitude. Ce nouveau virage révèle des nouvelles facettes de la personnalité de la chanteuse, qui saura plaire au grand public. *Ce soir à 20h à la Cinquième Salle de la Place des Arts – 175 rue Sainte-Catherine Ouest

CINÉMA

Chef.fe.s de brousse

La gastronomie québécoise est au cœur de ce documentaire qui suit trois chefs du Bas-du-Fleuve: Kim Côté, Colombe Saint-Pierre et Pierre-Olivier Ferry. Ce film parcourt les aventures culinaires, mais surtout humaines. Ces cordons bleus devenus de véritables porte-étendards de la cuisine régionale et des acteurs de changement pour leurs communautés, nous racontent et se dévoilent à travers leur passion pour le terroir québécois. *Ce soir à 19h30 et demain à 14h30 au Cinéma Beaubien – 2396 Rue Beaubien Est

TECHNOLOGIE

Vente d’entrepôt Insertech

Si vous aimez faire de bonnes affaires et la technologie, rendez-vous à la grande vente annuelle d’ordinateurs reconditionnés, demain seulement, à la boutique Insertech. Fort de son succès des dernières années, cette vente est le principal événement d’autofinancement qui permet de soutenir la mission d’insertion sociale et de prolonger la vie des appareils électroniques. Vous pourrez donc mettre la main sur des ordinateurs PC à partir de 100 $ et ordinateurs portables à partir de 225 $. * Demain à partir 9h à la boutique Insertech – 4820 rue Molson

Je reste

ALBUM

Si on y allait – Patrick Norman

L’artiste Patrick Norman célèbre déjà 50 ans de carrière. Pour l’occasion, le chanteur s’est offert un cadeau unique en s’entourant des meilleurs musiciens de studio à Nashville, afin de reprendre six de ses plus grands succès et d’enregistrer six nouvelles chansons. Sur ce nouvel opus, on retrouve donc les succès tels que Quand on est en amour, Mon cœur est à toi et La guitare de Jérémie. Et parmi les nouveautés, la pièce titre de l’album, Si on y allait, est interprétée en duo avec Nathalie Lord, la femme de sa vie. * Sorti le 15 novembre

LIVRE

Recevoir en grand à petit prix

Qui de mieux que le grand chef Jérôme Ferrer pour nous dévoiler les secrets d’un hôte, sans faute? Avec son nouveau livre Recevoir en grand à petit prix, le cordon bleu nous partage ses bonnes astuces pour accueillir nos amis et notre famille, sans dégarnir notre portefeuille. Ainsi, l’ouvrage nous dévoile plus de 80 recettes déclinées, selon l’ordre de progression du menu. Il met aussi en valeur les produits frais et savoureux du Québec, avec lesquels, on peut concocter des festins de rois! *Sorti le 7 novembre

ALBUM

J’ai toujours su – Geneviève Jodoin

La gagnante à l’émission La Voix, Geneviève Jodoin, lance son nouvel album : J’ai toujours su. Ce quatrième disque en carrière, nous transporte dans une musique envoûtante portée par des rythmes de folk. Cet opus composé de dix nouvelles chansons originales, a été créé en collaboration avec des copains musiciens et compositeurs de l’artiste, tels que Simon Godin, Alexis Martin, Nadine Turbide, sans oublier le magicien des cordes et des vents Antoine Gratton. *Sorti le 15 novembre