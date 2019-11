La bienséance expliquée aux petits lapins

Salut, mes petits lapins !

Eh oui, c’est mononcle Richard !

« Déjà ? dites-vous. On vient de se parler ! »

Que voulez-vous, j’écoute ce que vous dites depuis quelques jours et je me dis que le temps est venu de vous expliquer deux ou trois choses sur la vie en société.

AUX FUNÉRAILLES EN SPEEDO

Dans la société, il y a des règles écrites et des règles non écrites. Et ces dernières sont souvent plus importantes que les règles écrites !

Ces règles non écrites sont ce qu’on appelle des « us et coutumes ». Des usages, des habitudes, des traditions qu’on a adoptés au fil des ans.

Exemple d’une règle non écrite : tu ne t’habilles pas de la même façon selon que tu es au chalet, à un mariage, au gym, au bureau ou à un enterrement.

Si ton père mourait et que je me pointais au salon funéraire en shorts et en gougounes, aimerais-tu ça ?

Bien sûr que non. Tu trouverais que je te manque de respect.

Idem si je me pointais à ton mariage avec des jeans sales et des bottes de construction.

Aucune loi ne t’oblige à porter du noir à des funérailles. Mais ça fait partie de nos traditions.

Je sais que tu as une très haute estime de ta personne et que tu penses que l’univers est apparu le jour de ta naissance.

Mais crois-le ou non, tu n’es pas sorti de nulle part. Tu es venu au monde dans une culture, une civilisation et une société qui existaient bien avant toi.

Oui, oui !

C’est fou, hein ?

Tout comme le Soleil ne tourne pas autour de la Terre, le monde ne tourne pas autour de ton nombril – aussi mignon soit-il.

Ici, la tradition veut que la couleur du deuil soit le noir. Au Japon, c’est le blanc.

Tu respectes les autres cultures ? Alors pourquoi ne respecterais-tu pas la tienne ?

JUGER EST HUMAIN

Autre conseil, mon beau petit lapin : méfie-toi des gens qui disent ne pas juger les autres sur leurs apparences.

Ce sont les pires !

TOUT LE MONDE juge les autres sur leurs apparences ! Tu penses que tu ne le fais pas ?

Comme disait Oscar Wilde : « Seuls les gens superficiels ne jugent pas sur les apparences... »

Quand ton idole Catherine Dorion croise un gars habillé en veston-cravate, avec des bretelles et les cheveux gominés comme dans les années 1980, tu crois qu’elle ne le juge pas ????

Voyons !!!!

Tu ne t’es jamais dit, en croisant un gars dans la rue : « Regarde le douchebag ! Le jock ! Le straight ! Le macho ! Le Gino ! »

Tu penses que tu es spécial avec tes tatouages et tes piercings ? Y a rien de plus banal et de plus conformiste !

C’est comme les gars qui portaient une banane à l’époque d’Elvis. Tout le monde le faisait !

Le fait que tu t’habilles comme tous les gens de ton âge PROUVE que tu juges par les apparences ! Tu veux « fitter », être accepté par la meute, le troupeau !

Tu as 25 ans, mon petit lapin.

Vieillis ! Deviens adulte !

Arrête de penser que Catherine Dorion révolutionne le monde de la politique parce qu’elle porte un coton ouaté !

Pour reprendre l’expression préférée de ta génération : « Wake up ! »