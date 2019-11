La Patère Rose : Une dernière fois

La formation La Patère Rose, réunie exceptionnellement dans le cadre des dix ans de la sortie de son album éponyme, présentera samedi soir son tout dernier spectacle à vie.

«C’est vraiment l’ultime show, notre dernière fois », indique d’emblée Fanny Grosjean, de son nom d’artiste Fanny Bloom, chanteuse du groupe.

Ayant connu un succès populaire aussi fort que soudain à la fin des années 2000, le trio La Patère Rose a lancé cette année une version vinyle de son premier et seul album complet, qui célébrait ses dix ans. Après s’être produit quelques fois cet été, le groupe présentera un vrai et dernier concert d’adieu samedi soir, dans le cadre du festival Coup de cœur francophone.

«Quand on a sorti l’idée de produire un vinyle pour le 10e anniversaire, on s’était dit que ce serait dommage de le sortir juste comme ça, sans faire de spectacles autour. Donc on a voulu refaire quelques shows, mais on ne refera pas ça au 20e anniversaire», poursuit la chanteuse, un sourire aux lèvres.

Le groupe s’est donc affairé à ressortir ses vieux classiques qui ont à l’époque charmé tant d’adeptes de leur électro-rock énergique et coloré.

«Ça a été beaucoup de travail, mais finalement ça a super bien été, poursuit Fanny. Il y avait quelques chansons dont j’avais peur de ne pas me rappeler, mais elles sont revenues très rapidement. La Patère Rose, c’était mon premier projet à vie, et on l’a tellement tellement joué que c’est rendu imprimé dans mon disque dur interne. On l’a dépoussiéré, et c’est revenu facilement. »

Un spectacle classique

Les membres du groupe ont depuis poursuivi leurs projets respectifs, Julien Harbec et Thomas Hébert ayant continué l’aventure avec les groupes Valaire et Qualité Motel, et Fanny Bloom s’étant concentrée sur sa carrière solo. Néanmoins, ce sera un réel et authentique retour dans l’univers de la formation qui attendra les spectateurs samedi soir.

«Ça va être très classique de La Patère Rose, on a ressorti pratiquement toutes nos tounes, on a trouvé des vieux “set list” dans mon “case” d’accordéon que je n’avais pas ressorti depuis vraiment longtemps, poursuit Fanny Bloom. Et donc là, je suis juste excitée et énervée, j’ai vraiment hâte de le faire le show, et j’espère que les gens vont être au rendez-vous! »

La formation La Patère Rose présentera son dernier spectacle samedi soir à 21h au Ministère. Le groupe Bronswick en assurera la première partie.