Le gardien combatif

Le gardien Émile Samson ne l’a jamais eu facile à cause de sa petite taille. Retranché plus souvent qu’à son tour pendant son parcours, il aurait eu bien des raisons d’accrocher ses jambières avant que Joël Bouchard et l’Armada de Blainville-Bosbriand ne fassent appel à ses services, en 2017. Après avoir raté six mois d’activités en raison d’une opération à l’épaule, Samson a repris là où il était rendu depuis le début de la saison, signe une fois de plus de sa force de caractère.

Samson savait inévitablement qu’il devait passer sous le bistouri pour réparer des cartilages déchirés dans son épaule. En prenant la décision l’an dernier de sacrifier la moitié de la saison en se faisant opérer le 10 janvier, le Lévisien voulait se donner les meilleures chances de réussite pour son dernier tour de piste au hockey junior à 20 ans.

« C’était difficile parce que je ne pouvais pas aller à la guerre avec mes coéquipiers. J’ai été quatre mois sans embarquer sur la glace. C’était long et difficile de ne pas pouvoir pratiquer ma passion. Je me disais que c’était une épreuve parmi tant d’autres et qu’il fallait que je le fasse », s’est souvenu Samson en entrevue téléphonique avec Le Journal.

Un apport indéniable

Si l’Armada poursuit son processus de reconstruction après avoir atteint la finale de la Coupe du Président en 2017 et 2018, le cerbère de 5 pi 8 po et 147 lb s’efforce de paver la voie aux jeunes membres de l’équipe, et ses statistiques témoignent de son engagement.

Samson affiche une moyenne de buts alloués de 3,53 et un pourcentage d’arrêts de ,907. En date de jeudi, il arrivait au troisième rang parmi la confrérie pour le plus grand nombre de tirs reçus à 591. Son retour ne s’est toutefois pas déroulé sans embûches.

« Il y a de petits détails dans mon jeu que je tenais pour acquis et il a fallu que j’aille les rechercher. Les premières semaines du camp et de la saison ont été plus difficiles. Aujourd’hui, j’ai tout rattrapé les petits retards et je suis confortable devant le filet », a-t-il assuré, alors qu’il venait de terminer une séance matinale en classe.

Son entraîneur Bruce Richardson a vanté l’apport de son vétéran gardien dans le vestiaire, majoritairement composé de patineurs de 17 et 18 ans.

« On est tellement une équipe jeune [...] En ayant un 20 ans comme ça, il calme la patente quand on tombe en panne. Sur le désavantage numérique, depuis qu’Émile garde les buts à son potentiel, notre désavantage numérique s’est drastiquement amélioré [...] En début d’année, on était nerveux, on jouait sur les talons et on avait peur de perdre, mais là, on joue pour gagner parce qu’on sait qu’Émile est en arrière », a souligné le pilote de l’Armada.

Des barrières brisées

Des propos qui contrastent avec ceux des entraîneurs midget AAA et midget espoir à Lévis qui ne croyaient pas en son potentiel en raison de son gabarit.

À 16 ans, Samson a évolué au niveau juvénile avant de se retrouver l’année suivante avec les Dynamiques de Sainte-Foy dans les rangs collégiaux sous la férule de Christian LaRue, un ancien de la LHJMQ. Il venait de vivre un premier camp avec l’Armada à l’invitation de Joël Bouchard. Le reste fait partie de l’histoire.

« Quand j’ai été retranché au midget AAA et au midget espoir, j’ai vu ça comme une opportunité plutôt que de voir ça comme étant une catégorie inférieure. Ça a payé. Je savais que je devais continuer à travailler et c’est ce que je continue à faire.

Ces personnes [qui m’ont retranché], je les respecte, ce sont des gens de hockey, il y a des décisions qu’il faut qu’ils prennent, mais ça me fait sourire en repensant à ces moments. Je peux leur remettre dans les dents un peu, sans être méchant. Certains n’ont pas nécessairement cru en moi », soutient-il, le sourire dans la voix.

En quête de constance