Le Lightning écrase les Rangers

Le Lightning de Tampa Bay a donné le ton dès le début du match, jeudi soir, en Floride, en marquant trois buts en 61 secondes face aux Rangers de New York. La troupe de Jon Cooper l’a finalement emporté par la marque de 9 à 3.

Il n’y avait même pas sept minutes d’écoulées au match et les favoris de la foule étaient déjà en avance 4 à 0 grâce aux buts de Luke Schenn, Alex Killorn, Nikita Kucherov et Ondrej Palat.

Le Lightning en a rajouté quatre autres en deuxième période puis un autre en troisième. Cinq des neuf réussites de la formation floridienne ont été l’œuvre du jeu de puissance.

À terme, Killorn a amassé deux buts et une mention d’aide, tandis que Kucherov a cumulé quatre points (1 but et 3 aides). Steven Stamkos et Yanni Gourde ont chacun récolté un but et deux passes décisives.

Du côté des Rangers, Filip Chytil a touché la cible à deux reprises.

Andrei Vasilevskiy n’a pas été très sollicité devant la cage du Lightning où il a fait face à 23 tirs. On ne peut pas en dire autant pour les gardiens des Rangers. Henrik Lundqvist a été chassé de la rencontre après avoir concédé quatre buts sur 19 lancers. En relève, Alexandar Georgiev en a accordé cinq sur 21 tirs.

Il s’agit d’une troisième victoire en autant de matchs pour le Lightning

La 900e devra attendre

Joel Quenneville devra attendre avant d’obtenir sa 900e victoire dans la Ligue nationale de hockey (LNH). En effet, l’entraîneur des Panthers de la Floride a vu les siens s’incliner par la marque de 4 à 3 devant les Jets de Winnipeg, jeudi soir, à Sunrise.

Des buts de Mark Scheifele et Andrew Copp en fin de rencontre ont finalement donné l’avantage aux Jets. Vincent Trocheck a réduit l’écart avec moins de deux minutes à faire au temps réglementaire, mais les Panthers ont manqué de temps pour compléter leur remontée.

Trocheck a marqué deux fois pour les Panthers. Aleksander Barkov a aussi secoué les cordages pour l’équipe locale.

Du côté des Jets, Scheifele (1 but et 2 aides) et Patrik Laine (3 aides) ont chacun cumulé trois points.

Laurent Brossoit a repoussé 33 tirs devant la cage des Jets tandis que Sergei Bobrovsky en a bloqué 26 devant le filet des Panthers.