Légère baisse de l’activité touristique à Québec

Après cinq années de hausses continues, l’activité touristique à Québec a connu une légère baisse de 1,6% à l’été 2019.

C’est ce qu’on apprend à la lecture de données publiées sur le site internet de l’Office du tourisme de Québec (OTQ) comparant l’été 2019 (de juin à septembre) à l’été 2018.

«Il faut rappeler que l’année 2018 avait été l’année de tous les records en termes de performances touristiques locales et que nous avions vécu une 5e croissance consécutive de l’indice global annuel», a insisté l’OTQ.

Baisse chez les restaurateurs

En comparant l’été 2019 à l’été 2018, on apprend que la fréquentation des restaurants a baissé de 4,3% et que le nombre de transactions dans les boutiques et commerces à vocation touristique a diminué de 2,6%.

Par contre, le nombre de chambres louées a connu une légère hausse de 0,2% et les revenus des hôteliers ont augmenté de 0,9%. Aussi, la fréquentation des attraits touristiques fut en hausse de 1,3%.

Pour mesurer l’activité touristique, l’Office utilise l’indice global d’achalandage. Ce dernier est construit en fonction de quatre paramètres: le nombre de chambres occupées, la fréquentation des restaurants, la fréquentation des sites et attraits touristiques et la fréquentation des commerces et boutiques.