Les audiences s’ouvrent dans la clarté et la confusion

Alors que s’amorcent les audiences publiques du Congrès sur le processus d’impeachment du président Trump, les démocrates ont démontré leur souci d’exposer avec clarté les faits qui incriminent le président Trump dans le but de convaincre les électeurs et les rares législateurs républicains qui pourraient appuyer sa destitution.

Pour sa part, le pitbull du groupe républicain, Jim Jordan, semblait croire que plus on parle vite et fort, plus on a de chances de déstabiliser les témoins gênants.