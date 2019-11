Les changements climatiques, ça goûte quoi ?

Dans ce 4e épisode, les Méchants Raisins, inspirés par la conférence « Goûter aux Changements Climatiques », discutent des tenants et des aboutissants des changements climatiques et de ses impacts sur le vin : est-ce qu’on surfe sur la vague écolo pour faire beau ou c’est sérieux? On jase t-shirt, voyages et réseaux sociaux avec Michel Beauchamp, le Super Conseiller en vins de la SAQ qui est aussi co-fondateur de « gaminets sans soufre ». Aussi, un vin du Québec à l’aveugle qui nous rappelle l’importance de la diversité des cépages pour l’avenir du vin.

Pour écouter, c’est ici.

Buvez moins. Buvez mieux.

Suggestions de Patrick :

Hugel, Riesling 2017, Alsace, France

18,15 $ - Code SAQ 42101 – 12,5 % - 5 g/l

Domaine des Lises, Crozes-Hermitage 2017, France

43,00$ - Code SAQ 12585915 – 13 % - < 1,2 g/l

Suggestions de Nadia :

Dupéré Barrera, Terres de Méditerranée 2017, Pays d’Oc, France

15,05 $ - Code SAQ 10507104 – 13,5 % - 2,2 g/l

Domaine du Cros, Lo Sang del Païs 2017, Marcillac, France

17,70 $ - Code SAQ 743377 – 12,5 % - 1,4 g/l

Suggestion de Mathieu :

Clos Bellane, Côtes-du-Rhône-Village-Valréas 2017, France

23,15 $ - Code SAQ 12577085 – 14 % - 2,5 g/l

Vin de la semaine à déguster en écoutant les Méchants Raisins :

Dupéré Barrera, Terres de Méditerranée 2017, Pays d’Oc, France

15,05 $ - Code SAQ 10507104 – 13,5 % - 2,2 g/l

Vin à l’aveugle :

Vignoble de la Rivière du Chêne, Phénix 2017, Basses-Laurentides, Vin du Québec certifié

19,95 $ - Code SAQ 12445074 – 12,5 % - 2,2 g/l