Les coups de cœur de des sœurs Dufour-Lapointe

Trois sœurs. Trois athlètes olympiques. Maxime, Justine et Chloé Dufour-Lapointe sont toutes les trois passionnées de sport. Cette semaine, elles ont lancé leur toute nouvelle collection de vêtements de plein air et couches de base, sous la marque Tissées Serrées, disponibles dans les magasins SAIL. Entre les nombreux entraînements, les voyages et un horaire chargé, c’est à Montréal que les frangines retrouvent leur chez-soi. Voici donc les adresses coups de cœur du trio inséparable.

Le restaurant préféré ?

Photo instagram @vinpapillon

Justine : Mon restaurant préféré est le Vin Papillon. J’adore l’ambiance et les petits plats qu’on y sert. Tout goûte le ciel. On ne peut pas faire de réservation. C’est donc l’endroit parfait où se retrouver, lors d’un rendez-vous improvisé.

Photo instagram @mandysalads

Chloé : Je dirais les restaurants Mandy’s. C’est toujours chouette de pouvoir manger une bonne salade entre deux entraînements. C’est pratique et santé ! Disons qu’on abuse de l’application pour les commandes en ligne !

Maxime : J’en ai plusieurs ! Un de mes musts, c’est aussi le Mandy’s. C’est vraiment un coup de cœur.

L’endroit pour prendre un café ?

Photo instagram @lecaravanecafe

Chloé : Je dirais le supermarché bio Avril. C’est là qu’on fait notre épicerie et on s’arrête souvent au comptoir-lunch. Ils y font de bons cafés et surtout de bons smoothies. C’est un endroit de prédilection, lorsqu’on a terminé notre entraînement.

Justine : Je dirais comme Chloé. À l’extérieur de la maison, on opte pour les smoothies. Notre préféré, qui se nomme le « 5 o’clock » avec dose d’espresso, banane et cacao, se commande au bar à jus de notre gym B52. Il y a aussi des bols d’açaï, des poudings et des jus verts. C’est accessible au grand public.

Maxime : J’étudie à l’Université de Montréal et j’aime beaucoup le Caravane Café. Il y a vraiment une belle carte de repas et leurs cafés sont bons.

L’activité préférée ?

Chloé : Je suis une grande fanatique de mode ! J’aime m’inspirer, être à l’affût des tendances et créer mon propre style.

Justine : Du ski encore ! Mes amis sont contents de m’accompagner. C’est drôle à dire, mais ils ne me voient pas souvent en ski, alors c’est quelque chose qui me fait plaisir.

Maxime : Pour moi, c’est l’équitation. J’ai toujours adoré les chevaux. Maintenant que j’ai pris ma retraite du ski, je pratique l’équitation plus souvent. C’est une passion qui va durer très longtemps.

L’adresse secrète à découvrir ?

Photo instagram @beauties.lab

Justine : La maison de microtorréfaction Barista. Je commande régulièrement mon café là-bas. Il y a un système de livraison sur internet qui te permet de commander la quantité de café que tu veux. Je peux gérer ma livraison lorsque je ne suis pas là et il y a toujours un sac frais qui m’attend, lorsque je suis de retour. On livre ton café directement à la porte.

Chloé : Le Beauties Lab. La propriétaire est Léa Bégin, qui est une blogueuse et maquilleuse. On y donne des soins visage avec des produits naturels. Les employés sont de vraies perles et on met de l’avant des produits qui n’ont aucune trace chimique. C’est de luxe, mais totalement organique. Une vraie adresse bijou et « Instagrammable » !

Photo instagram @thecloakroombar

Maxime : Le Cloakroom Bar. C’est un bar caché. Tu as l’impression de te retrouver dans les années de la prohibition. La porte d’entrée n’est pas la même que la porte de sortie.

L’ambiance est feutrée. Les cocktails sont super bons !