Les juges n'ont «plus de culottes, plus de ceintures, plus de bretelles», selon un ex-enquêteur de la SQ

MONTRÉAL | Au moment d’accepter un élément de preuve, notamment lorsqu’il est question d’écoute électronique, les juges n’ont «plus de culottes, plus de ceintures, plus de bretelles», estime Jean-François Brochu, ex-sergent à la retraite de la Sûreté du Québec.

M. Brochu n’a pas mâché ses mots, jeudi, sur les ondes de QUB radio. Au micro de l’animateur Richard Martineau, il est revenu sur la décision de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) de renoncer à demander le dépôt d’accusations criminelles dans le dossier Justesse.

Cette enquête qui s’est échelonnée sur 10 ans, rappelons-le, s’est penchée sur des transactions douteuses faites en 2004 et en 2007 par la Société immobilière du Québec et impliquant des organisateurs du Parti libéral du Québec.

Bien que l’ex-policier, qui a débuté sa carrière en 1982, se questionne sur la possibilité que certaines techniques d’enquête de l’UPAC puissent avoir été bâclées, il insiste sur la complexité du processus d’obtention d’un mandat d’écoute électronique, et ultimement d’obtention des autorisations pour porter des accusations.

«Un juge peut avoir décidé lui que la conversation était admissible, mais un autre juge [...] décide que non», a-t-il dit, précisant que les règles en matière de jurisprudence changent souvent, ce qui complexifie d’autant plus le travail des enquêteurs.

«À mesure que les années passent, ce qu’on voit c’est la restriction continuelle des pouvoirs des enquêteurs de police», a-t-il ajouté, insistant sur le fait que les restrictions sont de plus en plus serrées.

Avant, a précisé le policier à la retraite, les preuves «non conventionnelles» passaient plus souvent le test: «Les juges avaient les culottes et les bretelles et la ceinture assez serrées pour être capable de dire que cette preuve-là [...] la rejeter [serait de ne pas considérer] l’administration de la justice, donc je l’accepte quand même».

«C’est extrêmement difficile. Ce l’est de plus en plus», a-t-il fait savoir.