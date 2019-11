Panem y circenses, du pain et des jeux

Mercredi nous avons eu droit aux premiers témoignages des audiences publiques liées à la procédure de destitution.

Si les enjeux reliés à ces audiences sont cruciaux, je n’ai pu m’empêcher de penser que l’exercice qui s’amorçait mercredi pouvait également constituer un spectacle télévisuel extraordinaire. Un président sorti tout droit d’une émission de téléréalité et des élus républicains ou démocrates qui connaissent déjà le scénario, chacun réalisant en alternance un épisode. Les rôles ont été distribués, un casting fort, et on connaît maintenant le visage des acteurs.

J’insiste sur le volet spectacle parce qu’il n’y pas eu de réelles surprises dans les déclarations des ambassadeurs Kent et Taylor. Ce dernier a bien impliqué un peu plus le président, mais pour l’essentiel nous avons entendu ce que nous pouvions déjà lire dans les transcriptions des témoignages obtenus alors que l’enquête se déroulait à huis clos.

Les preuves contre le président sont accablantes, mais nous le savions déjà. Si Nancy Pelosi a décidé de délaisser le huis clos au profit des audiences publiques, c’est dans le but de démontrer qu’elle peut mettre cartes sur table et pour renverser l’argument républicain selon lequel l’enquête se déroulait «en cachette». Un argument faible, mais on tentait ainsi d’installer un doute dans la tête de certains électeurs.

Si Mme Pelosi n’était aucunement dans l’obligation d’ouvrir les audiences, elle ne le fait pas que pour contrecarrer la stratégie républicaine. Les sondages récents démontrent que la population américaine appuie l’enquête et que la moitié des Américains croient que le président mérite d’être destitué. Des audiences publiques permettent aux auditeurs de voir et d’entendre les témoins, de jauger de leur crédibilité. Les démocrates sont de plus en plus convaincus que des électeurs ne demandent qu’à voter contre Trump, le défilé de témoins les confortant dans leur décision.

Ultimement, les démocrates souhaitent réussir là où ils ont échoué avec Robert Mueller. Le témoignage de ce dernier n’a pas eu les effets escomptés, des observateurs n’ont pas hésité à recourir à l’expression «pétard mouillé». Pourtant le fameux rapport de l’ancien directeur du FBI n’exonérait pas le président et Robert Mueller y a déposé des éléments qui pouvaient conduire à des accusations d’obstruction à la justice. Pourtant, devant l’absence d'une déclaration spectaculaire ou d’un extrait de son témoignage qui serait devenu viral, l’exercice a laissé un goût amer.

Cette fois, les démocrates ne peuvent se tromper et on veut choquer la population américaine. Si les autres témoignages sont à la hauteur de ceux de mercredi, nous aurons droit à un cumul d’informations sur les pratiques de l’administration Trump qu’on ne manquera pas d’associer à celles de la mafia.

Quand l’ancien ambassadeur Taylor affirme que le président est bien plus préoccupé par Joe Biden que par l’Ukraine, il frappe fort. Même chose lorsqu’il décrit un canal de communication qui n’est pas officiel et qui implique la participation de l’avocat personnel de Donald Trump, difficile de déterminer qu’on sert les intérêts des États-Unis et de l’Ukraine avant ceux de Donald Trump.

Je reviens maintenant au titre de mon billet. La formule «du pain et des jeux» est attribuée au poète latin Juvénal (1er siècle, empire romain). Par cette formule, il déplore que le peuple romain se laisse distraire et flatter par les autorités, qu’il s’engourdisse. C’est peut-être un des risques encourus par le spectacle auquel démocrates et républicains contribuent sans ménagement.

Se laissera-t-on distraire par ce cirque? Consommera-t-on tous les «épisodes» de façon boulimique? Depuis trois ans, l’actualité politique américaine surpasse les scénarios les plus fous de toutes les séries télévisées qui se concentrent sur Washington. Aucun scénariste n’aurait osé aller aussi loin.

Si l'on consomme ces séries pour se distraire et qu’on en tire généralement peu de substance, il est souhaitable que nos voisins du Sud ne se laissent pas engourdir par ses jeux du cirque au point de s’en lasser. Au-delà du spectacle, les enjeux sont majeurs. Pour la période actuelle et pour «l’après-Trump»...