Une famille de Sainte-Marthe veut être indemnisée

Sainte-Marthe-sur-le-Lac | Une famille de sinistrés des inondations du printemps dernier n’en peut plus de se battre contre leur assureur qui refuse de les indemniser.

« Nous sommes très déçus. Plusieurs de nos voisins ont été dédommagés pour le refoulement d’égout [ par différentes compagnies d’assurances ] , mais pas nous », dénonce Josée Bacon, résidente de Sainte-Marthe-sur-le-Lac depuis 2014. Elle payait pourtant un supplément de 241 $ par année pour être couverte pour ce risque, selon leur contrat que le Journal a pu consulter.

Le 27 avril dernier, quand la digue a cédé, une grande partie des maisons de la municipalité des Laurentides ont été inondées. Si plusieurs l’ont été directement par le bris, d’autres ont été victimes du refoulement des égouts de la Ville qui étaient saturés d’eau.

La municipalité compte de nombreuses pompes pour évacuer l’eau des égouts. Après les inondations, la Ville a dû fermer l’électricité qui maintenait les pompes en fonction par mesure de sécurité. L’eau a jailli des canalisations ce qui a eu pour effet d’inonder de nombreuses maisons.

L’eau sortait par les égouts

Le secteur où habitent Mme Bacon et sa famille au coin de la rue du Colibri et de la 43 e avenue, a été inondé par le refoulement des égouts.

« L’eau sortait par les égouts et à l’intérieur de notre sous-sol. L’eau n’a pas pénétré par les fenêtres, mais bien via les égouts et par notre drain français », explique-t-elle.

Mais leur compagnie d’assurance, Industrielle Alliance, refuse de les indemniser. Pourtant, elle a indemnisé le voisin qui habite en arrière de la famille pour un refoulement d’égouts similaire. Les dégâts de la famille Bacon s’élèveraient à plus de 50 000 $. Pour un expert dans le domaine de l’assurance, ce genre de cas est commun.

« C’est un simple calcul mathématique. La compagnie sait qu’elle va perdre aux petites créances alors elle règle les réclamations en dessous de 20 000 $. Mais la compagnie fait le pari que ceux qui ont des réclamations beaucoup plus élevées n’auront pas les moyens de payer un avocat pour la poursuivre », estime Louis Cyr, courtier en assurances.

Un évaluateur confirme

Le Journal s’est entretenu avec un évaluateur indépendant qui connait bien la situation à Sainte-Marthe-sur-le-Lac en plus d’avoir été consulté sur le cas des voisins et ce dernier considère que le cas de la famille Bacon est bien un refoulement d’égout.

«L’eau sortait par les bouches d’égout dans la rue. C’est clairement un refoulement d’égout dans ce secteur. C’est triste pour ces gens qui ont déjà assez souffert», a indiqué l’homme qui désire garder l’anonymat pour ne pas perdre ses clients.

Contactée par Le Journal, Industrielle Alliance affirme ne pas pouvoir répondre à nos questions.

«Nous ne commentons pas les dossiers de nos clients. Je peux toutefois vous assurer que l’évaluation du dossier a été effectuée en fonction des termes mentionnés au contrat d’assurance», a expliqué Stéphanie Bédard, porte-parole.