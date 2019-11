Une nouvelle aventure pour Martin Levac

Après avoir personnifié Phil Collins durant dix ans, Martin Levac se prépare à mettre fin à l’aventure Dance Into The Light. La musique de l’ex-chanteur et batteur de Genesis ne disparaîtra pas, toutefois, de son univers. Elle fera partie d’un nouveau spectacle qui sera lancé à l’automne 2020.

Ce nouveau projet réunira la musique de Phil Collins et les grands succès de Genesis. Un spectacle où le chanteur-batteur et pianiste ne fera pas dans la personnification.

Le spectacle intitulé Phil Collins et Genesis fera ses débuts les 6 et 7 novembre 2020 au Capitole de Québec. Il s’agit d’un spectacle plus personnel où Martin Levac interprétera ses chansons favorites de Collins et de Genesis, accompagné de huit musiciens.

« Je ne raconterai pas l’histoire de Phil Collins et de Genesis. Ça va être mon histoire à moi par rapport à cette musique. On va amener les gens en voyage à travers tout ça. Et ça va être Martin Levac qui va parler entre les chansons », a-t-il lancé en riant lors d’un entretien.

Martin Levac mettra un terme à l’aventure Dance Into The Light, où il rend hommage à la carrière solo de Phil Collins, les 21, 22 et 23 novembre au Capitole. Un spectacle qu’il a présenté 251 fois devant 350 000 personnes.

Deuil à faire

Une aventure qui l’a amené à se produire en Allemagne, en Belgique, en Hollande, en Suisse et au Portugal.

« Après avoir présenté durant 10 ans le même spectacle, j’avais envie de changement et de faire autre chose », a-t-il expliqué lors d’un entretien.

Martin Levac avait peur que ce spectacle, avec les années, finisse par sonner faux.

« Les spectacles de personnification ont tendance à mal vieillir », a-t-il mentionné.

Le chanteur et batteur est conscient qu’il tournera une grosse page de sa vie, lorsqu’il entamera pour la dernière fois Take Me Home, dernière chanson du spectacle Dance Into The Light.

« Je me sens bien et en paix, mais il y aura nécessairement un deuil à faire. Je n’essaie pas trop d’y penser », a-t-il fait savoir.

Martin Levac était loin de croire, lorsqu’il a entrepris l’aventure Dance Into The Light, qu’elle était pour durer aussi longtemps.

« Je suis quelqu’un de nature pessimiste. Je me dis que c’est toujours le dernier spectacle, que ça ne fonctionnera pas et qu’on ne vendra plus de billets. Je suis comme ça », a-t-il laissé tomber.