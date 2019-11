Une rare victoire pour le Titan

Le Titan d’Acadie-Bathurst a signé une deuxième victoire en 21 matchs cette saison en défaisant les Olympiques de Gatineau par la marque de 6 à 2, jeudi soir, au Centre régional K.C. Irving.

Shawn Element a été la bougie d’allumage pour le Titan, lui qui a réussi un tour du chapeau. Pour sa part, Mathieu Desgagnés a secoué les cordages à deux reprises. Riley Kidney a été l’autre marqueur de l’équipe locale.

Du côté des Olympiques, David Aebischer et Carson MacKinnon ont touché la cible.

Tristan Bérubé a connu une excellente sortie devant la cage du Titan en repoussant 36 des 38 tirs dirigés vers lui. Son vis-à-vis, Rémi Poirier, a cédé six fois sur 32 lancers.

Le Phoenix dominant

À Sherbrooke, le Phoenix a obtenu une sixième victoire en autant de matchs en défaisant les Eagles du Cap-Breton par la marque de 6 à 1.

Israel Mianscum et Xavier Parent ont chacun inscrit deux buts et obtenu une mention d’aide pour les favoris de la foule. Benjamin Tardif et Samuel Poulin ont été les autres marqueurs pour le Phoenix.

Du côté des Eagles, seul Brooklyn Kallmikov a été en mesure de déjouer Samuel Hlavaj, qui a réalisé 41 arrêts.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Québec, Vincent Martineau et Dmitry Zavgorodniy ont chacun amassé un but et deux mentions d’aide dans un gain de 6 à 1 de l’Océanic de Rimouski face aux Remparts. Les visiteurs ont marqué pas moins de cinq buts au deuxième tiers.

À Moncton, les Wildcats ont signé une 10e victoire en 11 matchs en disposant des Islanders de Charlottetown par la marque de 3 à 2. Mika Cyr a fait la différence avec son 13e but de la saison, inscrit en avantage numérique.

À Val-d’Or, Marshall Lessard a touché la cible à deux reprises dans un gain de 7 à 3 des Foreurs contre les Sea Dogs de Saint John. Le gardien Jonathan Lemieux a été brillant devant le filet des Foreurs où il a repoussé 49 lancers.