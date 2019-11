Vent de nouveautés et vœux d’anniversaires

Ce n’est pas seulement le vent du Nord qui souffle sur Montréal, mais bien aussi un vent de nouveautés. La grosse primeur? Le Time Out Market. Le fameux concept international débarque en ville et risque fort d’être le sujet de l’heure. De plus, souhaitons nos meilleurs vœux d’anniversaires au restaurant Ikanos qui célèbre ses 5 ans et à la chaîne de café Van Houtte, qui souffle sur ses 100 bougies. Pour l’occasion, les deux établissements offrent, eux aussi, leur lot de nouveautés.

SORTIR : Le très attendu Time Out Market Montréal ouvre ses portes aujourd’hui

Photo courtoisie

Connaissez-vous le concept de Time Out Market? Ce concept britannique d’un carrefour alimentaire haut de gamme, mais accessible, a connu un succès retentissant à Lisbonne. Après avoir ouvert ses portes à Miami et New York, voilà que l’on a choisi Montréal pour faire partie de cet héritage culinaire. C’est donc dans un Centre Eaton, franchement rajeuni, que les curieux et touristes pourront se rendre, à ce nouveau marché des meilleurs restaurants de Montréal, réunis sous le même toit. S’étendant sur 40 000 pieds carrés, le Time Out Market Montréal est composé de 16 restaurants, une cuisine de démonstration, une école de cuisine, trois bars, un espace culturel ainsi qu’un espace commercial. Parmi les bonnes tables, j’ai eu un véritable coup de cœur pour la cuisine du chef haïtien Paul Toussaint avec son riz Djondjon Jambalaya avec champignon djondjon, crevettes, moules, crabe, et saucisse de poulet et porc. Voyage assuré aux Antilles. Aussi, je me suis franchement régalée de la tartelette fine du Club Chasse et Pêche avec champignons, cheddar âgé et roquette. Bref, on vous assure le tour du monde avec cette offre gastronomique, qui reflète la diversité culturelle de Montréal. (705 Rue Sainte-Catherine Ouest)

MANGER : Nouveau bar à poisson et nouveau menu dégustation au restaurant Ikanos

Photo courtoisie

Parmi mes restaurants coups de cœur de la ville, se retrouve l’établissement Ikanos, qui célèbre cette année son cinquième anniversaire. Pour Montréal, il s’agit d’un exploit! Pour l’occasion, le chef Constat Metza a inauguré un nouveau concept de bar à poissons, qui orne l’espace du restaurant. En compagnie du serveur, les clients pourront donc choisir leur propre produit de la mer des derniers arrivages saisonniers, offerts à un prix au kilo. De plus, depuis peu de temps, Ikanos propose un nouveau menu dégustation à partager, composé de 16 à 21 plats. Véritable expérience gastronomique, cette nouveauté laisse carte blanche au cordon bleu, qui vous prépare un menu raffiné, en fonction des arrivages de poissons et de fruits de mer, des produits du marché et des légumes saisonniers. Cela vaut franchement le détour! (Menu dégustation 138 $- 112 rue McGill, Montréal)

BOIRE : 100 ans pour Van Houtte

Photo courtoisie

Un petit café en route, dans ce froid trop hâtif, réchauffe les cœurs! Je suis plus de type de café troisième vague ou coffee shops à Brooklyn, mais je dois dire que j’ai redécouverte la chaîne Van Houtte. En effet, cette année, le maître torréfacteur souffle déjà sur ses 100 bougies! Pour célébrer en grand ce grand siècle d’histoire, l’entreprise a lancé le Mélange Anniversaire, torréfaction moyenne, qui saura plaire à tous les palais, avec ses notes de noix grillés, de chocolat noir et de fruits. Vous pouvez goûter au mélange dans l’un de leur café-boutique en ville ou vous procurer des sacs de grains de café ou encore des capsules Keurig, dans plusieurs épiceries. (Dans un Van Houtte près de chez vous ou keurig.ca)