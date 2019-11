[BALADO] La NFL envoie le bon message en suspendant Garrett pour le reste de la saison

Roger Goodell a pris une excellente décision en suspendant Myles Garrett pour le reste de la saison, pour son coup disgracieux à l'endroit de Mason Rudolph. C'est d'ailleurs le sujet d'ouverture du balado de La Zone payante, enregistrée vendredi matin, avant que les suspensions imposées à Garrett, Maurkice Pouncey et Larry Ogunjobi ne soient connues.

«C'est un geste qui va le [Myles Garrett] suivre pour le restant de sa carrière», a affirmé Jean Carrier, coanimateur de La Zone payante.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous

On jase aussi de la potentielle saison de 17 matchs et du quart des Ravens de Baltimore, Lamar Jackson, qui commence à sérieusement mêler les cartes dans la course au titre de joueur le plus utile à son équipe. On fait également nos prédictions pour les matchs du week-end et on vous invite à la Chronique au Bar, spécial Myles!

11e segment audio 100% Fantasy football

Nous vous présentons encore notre segment 100% fantasy cette semaine, dans lequel on vous présente quelques trucs pour préparer les alignements de vos différents pools! Cette semaine, on vous donne l’identité de 5 joueurs à faire jouer absolument, 5 joueurs à laisser sur le banc et 5 joueurs à aller chercher dans le pool de joueurs autonomes qui peuvent vous aider tout de suite!

Écoutez le segment 100% fantasy ci-dessous

La Zone payante est coanimée par Matthieu Boivin, Jean Carrier et Stéphane Cadorette