«C’est du hockey, pas du ballet» –Alex Ovechkin

Nick Suzuki a marqué son quatrième but de la saison en tentant une passe en direction de Brendan Gallagher. Utilisé au centre de Tomas Tatar et Artturi Lehkonen, la recrue a joué un autre fort match au centre.

« J’ai le sentiment que je viens de jouer mon meilleur match au centre, je me sens de plus en plus à l’aise. Je me suis bien débrouillé au cercle des mises en jeu (5 en 7) et dans mon territoire également. J’aimerais continuer à jouer au centre. »