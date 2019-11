Déjà un centième billet pour ce blogue: merci!

C’est en publiant un billet dans la journée de vendredi que j’ai constaté que j’atteignais le cap des cent publications.

Je me suis dit que le temps était peut-être venu de partager avec vous quelques réflexions. Je souhaite tout d’abord remercier ceux et celles qui reviennent sur ce blogue régulièrement. Mes petites entrées sont lues en moyenne plus de 80 000 fois par semaine.

Je vous avoue bien honnêtement que je ne savais trop à quoi m’attendre lorsque j’ai accepté l’offre qu’on me présentait en septembre. Si je contribue à la radio et à la télévision depuis maintenant quinze ans, je n’avais aucune idée précise de la manière d’animer un blogue sur une base quotidienne.

Ma seule expérience avec ce mode de communication était l’animation d’un petit carnet web destiné essentiellement à mes étudiants actuels ou anciens. Il s’agissait principalement de me discipliner dans ma couverture de l’actualité et d’en tirer des sujets ou des exemples pour nourrir les réflexions théoriques présentées en classe.

Mon premier souci a été de trouver le bon ton et le bon niveau d’information. J’étais bien conscient de pas écrire pour des spécialistes, ni même des passionnés, encore moins pour mes étudiants. Comment vulgarise-t-on si l'on souhaite rejoindre un éventail plus large de lecteurs et de lectrices? Quels sujets pourraient bien les intéresser? Comment ne pas être trop lourd pour ceux et celles qui ne désirent qu’un peu d’information dans leurs rares temps libres? Si la radio ou la télévision constituent de belles expériences de vulgarisation, elles présentent des limites qu’on ne peut considérer à l’écrit.

J’avais en tête de vous offrir quelque chose qui ressemblerait à une discussion que nous pourrions avoir autour d’un repas entre amis ou lors d’une rencontre familiale. Nous pourrions avoir des opinions bien différentes, mais nous entendre sur un certain nombre de faits. À partir de cette base commune, nous pouvons ensuite imaginer divers scénarios.

Outre le ton ou le type de contenu, je suis confronté à une autre difficulté. Une difficulté dont je tire parfois avantage, mais qui exige une discipline rigoureuse. Je suis historien de formation et mon rôle dans les médias consiste à analyser à chaud les événements pour les commenter.

Quel est problème pourriez-vous demander? Le travail de l’historien demande de la perspective et une forme de détachement émotif. En ce sens, commenter des choses passées est relativement plus «confortable». Non seulement y a-t-il une distance avec les sujets, mais le travail de l’historien exige du temps, souvent beaucoup. Comme scientifique, l’historien consulte constamment les sources et confronte les témoignages. Les témoignages de l’époque sur laquelle il se penche, mais aussi ceux de ses contemporains. Tout cela nécessite une grande rigueur, celle qu’impose la méthode d’enquête. Le fruit de ce travail sera confronté à celui des autres chercheurs et éventuellement nous parvenons à un consensus. C'est de cette manière qu'on écrit l'histoire.

Si l’analyse de l’actualité se fait le «nez collé sur la vitrine», mes connaissances et ma méthode d’historien me sont d’un grand secours. On peut ne pas partager mes conclusions, mais jamais je ne néglige de vérifier les faits et de confronter les approches. Généralement, si je ne me contente que d’émettre une opinion, je vous l’indique.

Une dernière petite réflexion avant de vous laisser. En acceptant de tenter l’expérience de blogueur, j’avais interrogé le superviseur du service sur la gestion des commentaires au bas de mes entrées. Comme vous l’avez sans doute remarqué sur de nombreux sites web, il y a parfois des débordements et ces espaces de commentaires deviennent trop souvent un lieu de défoulement où certains et certaines croient qu’aucune règle ne s’applique. On avait répondu à ma question en me précisant que je pouvais intervenir ou m’abstenir et que la gestion de ces espaces était confiée à quelqu’un d’autre du journal.

Vous aurez remarqué que j’ai choisi d’intervenir parfois dans la section commentaire. Des contraintes de temps expliquent que je ne puisse interagir autant que je le souhaiterais, mais je trouve toujours quelques minutes dans ma journée pour vous lire.

Que vous soyez en accord avec le contenu du texte ou pas, j’apprécie grandement votre implication. À l’exception de deux ou trois commentaires depuis le début, vous intervenez respectueusement et je m’engage à vous répondre de la même manière. Vos commentaires m’aident à comprendre ce que pensent les lecteurs. Je vous invite donc à continuer de vous manifester. N’hésitez surtout pas à y aller de vos suggestions!!

Je retourne maintenant à la couverture de l’actualité, toujours en m’inspirant de l’histoire de nos voisins du sud et de leurs valeurs. Au risque de paraître paradoxal, si je me suis tourné vers l'étude et l'enseignement de l'histoire, c'est que je me passionne pour l'actualité et le présent!

N.B.: La toile qui coiffe ce billet représente le comité des cinq rédacteurs de la déclaration d’indépendance des colonies américaines. On y retrouve John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Roger Sherman et Robert Livingston. Cette scène est le fruit de l’imagination de l’artiste. Jamais les signataires ne sont retrouvés dans la même pièce puisqu’au moment de la déclaration, le geste est considéré comme trahison. Nos révolutionnaires américains étaient bien souvent en déplacement pour se cacher.