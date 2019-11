Des millions de clients calculés en trop dans les bus et le métro

QUÉBEC | Les sociétés de transport collectif, au Québec, ont présenté des données d’achalandage qui étaient nettement au-dessus de la fréquentation réelle des autobus et du métro, créant un écart considérable avec la réalité qui se mesure en millions de passages en trop.

Par exemple, à la Société de transport de Montréal (STM), on a présenté, en 2017, un achalandage de 429,5 millions de passages, en hausse de 3,2 % par rapport à l’année précédente. Or, le rapport d’activité de 2018 parle d’une augmentation de 3,5 %, mais cette fois avec 365,2 millions de passages enregistrés.

Elles se réfèrent désormais à la méthode plus concrète du calcul électronique mesuré par le système Opus à chaque passage d’un usager dans leur réseau.

Méthode plus précise

À la STM, la porte-parole Amélie Régis a dirigé Le Journal vers le rapport d’activité de la société pour toute explication. On y lit que « cette année, la STM ajoute un indicateur supplémentaire, calculé à partir des données des validations générées par le système Opus. Il permet de caractériser avec plus de précision l’achalandage du réseau et son évolution ».