Du froid et du soleil pour le week-end

MONTRÉAL – Un front froid va traverser la province et apporter une nouvelle vague de froid sur l’ensemble du Québec dès vendredi.

Le passage du front froid devrait avoir lieu au cours de l’après-midi, vendredi, avec des averses et un risque de bourrasques de neige sur certains secteurs avec des vents modérés à forts. Les températures seront encore douces au cours de la journée.

À Montréal, la faible neige du matin se changera en averses de neige parfois fortes en après-midi avec des vents du sud-ouest de 30 km/h avec rafales à 50. Le mercure affichera un maximum de 3 °C.

À Québec, le scénario sera similaire puisque des averses de neige sont prévues en après-midi avec de la poudrerie par endroits. Une accumulation de 5 à 10 cm est attendue. Côté températures, il fera 1 °C dans l’après-midi avec un refroidissement éolien de – 11 °C.

Samedi, ce sera le retour du soleil pour tout le monde, mais aussi le retour du froid et des températures sous les normales de saison. À Montréal comme à Québec, la journée sera ensoleillée et il fera respectivement – 6 °C et – 4 °C.



La journée de dimanche sera un copier-coller de la vieille, avec du soleil prévu pour la majorité des secteurs. Ce sera le cas de Montréal et de Québec où il fera – 5 °C pour les deux villes.