Floride: un couple de végétariens aurait causé la mort de son bébé de 18 mois en l'affamant

CAPE CORAL, Floride | Un couple de végétariens de la Floride a été arrêté la semaine dernière et accusé de négligence envers ses quatre enfants qui étaient exclusivement nourris avec des légumes crus et des fruits.

Selon le «Daily Mail», Sheila O’Leary, 35 ans, et Ryan O'Leary, 30 ans, de Cape Coral, auraient tellement affamé leur plus jeune enfant, âgé d’à peine 18 mois, que ce dernier en est décédé. Il n’avait apparemment pas été alimenté pendant une semaine et pesait 17 livres au moment de sa mort, survenue le 27 septembre dernier.

L’autopsie pratiquée sur la petite dépouille a révélé que l’enfant avait succombé à des conditions associées à la famine, incluant la déshydratation, un trouble du foie et un gonflement des mains et des pieds.

Des détectives des crimes majeurs ont constaté sur place que deux autres enfants, âgés de 3 ans et de 5 ans, avaient l’air extrêmement mal nourris et étaient plus petits que leur âge. Ils étaient pâles et avaient une peau jaunâtre. L’un d’eux avait une dent noircie par une carie dentaire.

Une troisième enfant, âgée de 11 ans, se trouvait aussi sur place, mais semblait beaucoup plus en santé que ses plus jeunes frères et sœurs. C’est qu’elle visite tous les deux mois son père biologique en Virginie, ce qui pourrait expliquer sa meilleure condition physique.

Les parents doivent comparaître à nouveau le 9 décembre prochain.