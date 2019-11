Gilles Proulx: transmission de savoir

Si on vous demandait de trouver quelqu'un pour parler de l'histoire de la radio au Québec, il est presque assuré que le nom de Gilles Proulx vous viendrait rapidement en tête. À QUB radio, on a offert ce mandat à l'homme de communications et il a accepté avec plaisir. Ainsi est né le balado «La radio, premier influenceur, avec Gilles Proulx».

L’histoire de la radio est un sujet qui intéresse Gilles Proulx depuis des décennies. «En 1972, j’ai commencé à me plonger là-dedans. J’avais fait cette prise de conscience afin de laisser un héritage. Personne ne s’était penché là-dessus. Par la suite, vers 1978, est venue l’idée de fouiller plus loin et d’aller aux origines de la radio, même si les archives n’étaient pas très abondante», raconte le célèbre animateur, qui dira ensuite qu’il voulait se rendre «un peu» utile.

Gilles a ainsi publié des ouvrages sur le sujet au cours de ces années. Plus récemment, on lui a demandé d’enregistrer un balado sur l’histoire de la Nouvelle-France, qui sera en ligne bientôt. Est venue ensuite l’offre du balado sur l’histoire de la radio, parce que dans les conférences que Gilles donne un peu partout au Québec depuis plusieurs années, il aborde, entre autres, ce sujet. «Je gagne quasiment ma vie, depuis que j’ai quitté la radio en 2008, à faire ça.»

Il a donc accepté sans beaucoup hésiter l’offre qui lui était faite de transmettre son savoir.

Riche en informations

On retrouve dans son balado sur la radio des thèmes comme la création de la radio, l’implication de la religion dans la diffusion radio, les débuts de la diffusion du sport, la naissance du FM ou encore les nouveaux modèles de radio. Chaque épisode dure environ une vingtaine de minutes. Il y a en 10 en tout.

Quand on lui demande ce qu’il était important de dire pour lui dans ce balado, l’animateur explique: «C’était de prendre conscience que cet instrument-là n’est peut-être plus aussi utile qu’il l’était dans les années 1930, 1940 ou 1950, avant l’apparition de la télé. Mais, un peu comme le train qui, de nos jours, a été éclipsé par le camionnage ou encore l’avion, la radio est toujours là pour offrir un service à la population. La radio aura toujours son importance, justement parce qu’elle jouit d’une vitesse incomparable pour diffuser ce qui est important.»

Pour écouter le balado «La radio, premier influenceur, avec Gilles Proulx», il faut aller au www.qub.radio à l’onglet «Balados».

