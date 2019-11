Jonathan Trudeau: le parcours d'un homme de paroles

Vous l’avez probablement lu dans «Le Journal de Montréal» ou «Le Journal de Québec», entendu à QUB radio ou vu à LCN. De fait, Jonathan Trudeau est en train de faire sa marque comme analyste politique grâce à sa verve et ses talents de vulgarisateur, dans l’esprit de celui qui a été son grand modèle, le regretté Jean Lapierre. Mais son lien avec le monde politique remonte à plusieurs années, alors qu’il a été, entre autres, conseiller de l’ex-premier ministre Jean Charest.

Jonathan, parlez-nous d’abord de vos origines.

Je suis né à LaSalle et j’ai une soeur qui a trois ans de plus que moi. Quand j’avais environ cinq ans, nous avons déménagé à Laval, et c’est là que j’ai grandi. Nous étions vraiment une famille tricotée serrée. Nous n’étions pas particulièrement aisés ni défavorisés. Cela dit, mes parents étaient très présents et nous accompagnaient dans toutes nos activités sportives. C’est probablement pour ça qu’aujourd’hui, je suis un papa qui fait beaucoup de sport — du tennis, de la natation — avec ses enfants. Comme mes parents, je suis toujours là.

Quand avez-vous commencé à vous intéresser à la politique?

Je n’ai pas grandi dans une famille où la politique était importante ou au coeur des discussions. Par contre, ma soeur était plus impliquée et faisait partie des jeunes libéraux — dont elle a même été présidente. C’était l’époque du second référendum, j’étais en première secondaire, et je me souviens que j’avais dessiné un faux bulletin de vote dans un cahier où j’avais coché oui pour l’indépendance. Ma soeur, qui a vu ça, m’a grondé et m’a ensuite fait effacer mon oui pour le remplacer par un non.

Que s’est-il passé ensuite?

J’ai participé à mon premier congrès des jeunes libéraux à 15 ans. Mais honnêtement, comme on disait entre nous, c’était plus pour le party que le parti. En fait, jusqu’à 21 ans, la seule chose qui m’intéressait était de devenir policier, mais j’ai été refusé dans trois des quatre écoles de techniques policières au Québec. C’était à l’époque où les corps policiers devaient augmenter leurs quotas de minorités, ce qui était prioritaire sur les bonnes notes que j’avais. J’en ai ressenti une grande injustice. Je ne sais pas si j’aurais fait un bon policier mais, malgré tout, ça m’a permis de m’occuper de la sécurité dans les événements des jeunes libéraux.

Comment en êtes-vous venu à oeuvrer dans les communications?

J’ai fait un bac en communications. Ma soeur était en relations publiques et elle m’a présenté à des gens, entre autres du Parti libéral, dont une femme... que j’ai mariée! Ça m’a amené à accepter, plus pour le coeur que pour la raison, un poste de représentant régional pour le parti, puis de responsable des communications. Puis j’ai eu un emploi au Bureau des communications de l’Assemblée nationale.

C’est à ce moment que vous avez fait une rencontre marquante...

Oui. J’ai rencontré Jean Lapierre, qui m’a donné ma chance et m’a nommé responsable des communications du PLC pour le Québec, puis attaché de presse. Je gérais bien les situations de crise, et mon travail a été reconnu. Ça m’a permis de développer des liens de confiance. À un moment donné, Jean Charest a entendu parler de moi... Il a alors fait appel à mes services comme conseiller. Je l’ai accompagné un peu partout, y compris à Washington.

Puisque tout semblait bien aller, pourquoi avez-vous laissé tomber le monde de la politique?

Aujourd’hui, ils sont probablement une quinzaine à faire le travail que nous étions trois ou quatre à abattre dans le temps. Alors, disons que mes heures étaient souvent très longues et, après avoir passé sept ans dans ce monde-là, je ne voulais pas me lasser. Ma femme et moi voulions une famille, mais elle était en résidence pour être gynécologue — ce qui est très demandant, avec des journées de 24 et même 48 heures. J’ai donc décidé de tout laisser tomber pour me trouver un emploi plus régulier, qui me permettrait de m’impliquer plus en tant que père. Je suis alors devenu directeur des communications pour l’Aéroport de Québec, un poste que j’ai occupé cinq ans.

Qu’est-il arrivé?

On a proposé à ma femme de faire un stage de spécialisation d’un an en France, ce qui impliquait de déménager outre-mer avec nos deux jeunes enfants. J’ai quitté mon emploi mais, quand je me suis demandé ce que j’allais faire là-bas, j’ai pensé à proposer une émission de radio qui serait une chronique d’humeur sur la vie d’une famille québécoise qui s’expatrie en France. J’en ai parlé à mes contacts dans les médias... Mais le «punch» dans tout ça, c’est que le stage de ma femme a été annulé et qu’on est restés ici! (rires)

Vos démarches auprès des médias ont toutefois porté leurs fruits...

En effet. Jérôme Landry, qui était un des patrons de CHOI et qui avait entendu parler de mon projet radio, m’a proposé de faire une chronique politique. J’ai fait un essai et je me suis retrouvé en ondes trois fois par semaine, puis je suis devenu animateur. À ça se sont ajoutés mes commentaires dans «Le Journal de Montréal» et «Le Journal de Québec», des apparitions à la télé et maintenant QUB radio.

Vous avez deux enfants, Alexia, cinq ans, Raphaël, huit ans. Quel genre de père êtes-vous?

En tant que parents, Mélissa et moi y avons goûté les premières années à cause de nos horaires atypiques. À tel point qu’on n’a pas eu le choix d’engager une gardienne à temps plein. On a aussi toujours eu un bon soutien du côté familial. Mais on fait tout ce qu’on peut pour passer tout notre temps libre avec nos enfants; on ne sort pas et on n’a pas d’activités mondaines. Il est aussi important pour nous qu’ils ne soient pas gâtés pourris, même s’ils sont privilégiés, et qu’ils apprennent la valeur de l’argent. Je suis un père affectueux, mais sévère. Je n’hésite pas à les envoyer en réflexion.

