Le bureau de Sue Montgomery sous enquête

TVA Nouvelles a appris que le contrôleur général de la Ville de Montréal, Me Alain Bond, a ouvert une enquête sur le climat «malsain» qui règnerait, selon de nombreuses sources, au sein de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Fait plutôt embarrassant pour l’administration de Valérie Plante, il s’agit de la deuxième enquête cette année menée par le contrôleur de la Ville dans un arrondissement dirigé par une élue de Projet Montréal.

Plus tôt cette année, on apprenait des allégations troublantes concernant la mairesse de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Giuliana Fumagalli. Insultes, crises de colère, propos racistes, exigences de faire le ménage sont quelques exemples de comportements déplacés qu’aurait eus la mairesse Fumagalli, visée par des allégations de harcèlement. Valérie Plante l’a d’ailleurs exclue du caucus de son parti.

Cette fois, le contrôleur général, Me Bond, tente de comprendre, selon nos informations, ce qui est à l’origine de la dégradation depuis plusieurs semaines du climat de travail dans l’arrondissement dirigé par la mairesse Sue Montgomery, une candidate vedette de la dernière élection municipale de 2017, ex-journaliste au journal The Gazette et qui avait raconté publiquement en 2014 avoir été agressée sexuellement notamment par son grand-père. Elle est à l’origine du mot-clic #BeenRapedNeverReported.

Le cabinet de la mairesse Valérie Plante confirme que des vérifications sur le climat de travail dans l’arrondissement sont en cours, mais précise que la mairesse Montgomery n’est pas directement visée par l’enquête du contrôleur général. De nombreuses sources se sont confiées à TVA Nouvelles et selon elles, la dégradation du climat de travail serait attribuable au comportement «autoritaire» et «contrôlant» de la directrice de cabinet, Annalisa Harris qui aurait «instauré un régime de terreur» auprès du personnel-cadre, administratif et politique. On lui reprocherait notamment de canaliser toutes les informations vers le bureau de Mme Montgomery.

L'opposition s'insurge

Dans une récente sortie sur les médias sociaux, le conseiller municipal de l'arrondissement et chef de l'opposition à l'hôtel de ville, Lionel Perez, dénonçait ne plus pouvoir poser de questions directement au directeur de l'arrondissement.

«Notre directeur de l’arrondissement CDN-NDG m’a informé que je ne pourrais plus lui poser de questions sur les dossiers des assemblées du conseil d’arrondissement ni sur les demandes des citoyens. Je vais maintenant devoir les soumettre au bureau de Sue Montgomery pour un examen préalable. Je trouve cette nouvelle directive totalement inacceptable et une attaque directe contre ma capacité à remplir mon rôle d'élu pour représenter et défendre les intérêts de mes citoyens. À CDN-NDG, nous entretenons depuis longtemps des relations cordiales et apolitiques et cette nouvelle politique va semer la méfiance et politiser inutilement presque toutes les demandes. J'appelle Sue Montgomery à revoir cette décision, car ce n'est pas le type de politique que la population attend des élus», a-t-il écrit.

Le cabinet de Valérie Plante a indiqué à TVA Nouvelles qu'il n'y aura pas de réactions de Mme Montgomery et Mme Harris.