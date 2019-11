Le CN licencie 1600 personnes

À un peu plus d’un mois de Noël, le Canadien National (CN) licencie plus de 1600 employés, selon des informations obtenues par The Globe and Mail vendredi.

«Le CN aimerait exprimer sa gratitude aux employés qui quitteront l’entreprise et les remercier pour leurs services », a indiqué au Journal son porte-parole Alexandre Boulé, en refusant cependant de se prononcer sur l'exactitude du chiffre de 1600 avancé par le quotidien torontois.

Selon le CN, cette décision est le résultat de l’affaiblissement de nombreux secteurs de l’économie.

«Tel qu’expliqué lors de la publication des résultats financiers du troisième trimestre du CN, la compagnie ajuste ses ressources à la demande. Ceci comprend l’ajustement de son effectif en plaçant certains employés en congé et en réduisant le nombre de postes de cadres et de syndiqués», a ajouté M. Boulé.

Chaque année, le CN transporte des marchandises de plus de 250 G$.

- D’autres détails suivront.