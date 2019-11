Le droit à l’éducation pour tous les enfants

Ça m’a jetée par terre d’entendre ces jours-ci qu’un enfant atteint d’un trouble du spectre de l’autisme avait été évincé de son école, faute de ressources disponibles. Non seulement les parents doivent se battre pour obtenir de l’aide quand ils ont des enfants différents, mais ils doivent en plus subir le rejet de la part d’un système éducatif qui ne respecte pas sa mission qui est celle de traiter TOUS les enfants également.

J’ai eu deux enfants atteints d’un trouble du spectre de l’autisme, à une époque où à peu près aucun service n’existait pour leur venir en aide et où le simple diagnostic médical relevait d’un véritable parcours du combattant. Jamais je n’aurais pu imaginer qu’en 2019, on en soit encore à les expulser d’une école, alors que ce genre d’enfant nécessite un encadrement encore plus serré pour évoluer vers un mieux-être.

Une mère découragée

J’ai une bonne idée de ce que vous avez dû effectuer comme parcours pour rendre justice à vos enfants. Quant à celui auquel vous faites référence, et sans donner ma bénédiction à l’institution qui l’avait expulsé, j’ai appris qu’on avait heureusement pu lui trouver une place dans une maternelle à temps plein 4 ans.