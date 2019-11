Message à tous les abandonnés du système

Je lisais ce matin la pathétique lettre de Christine, qui travaille dans le milieu de la santé, à qui on réclame le remboursement d’un trop-perçu lors d’un arrêt de travail pour cause de burnout. Je la comprends d’être écœurée par le système. Je suis moi-même en arrêt de travail depuis trois mois et vous ne pouvez pas imaginer les énormes pressions qu’on me fait subir en mettant en doute la légitimité de ma demande. Comme Christine, je me sens complètement abandonnée par un système qui me demande toujours plus, mais qui m’offre toujours moins en retour.

Tout le monde s’entend, même certains de nos élus, pour dire que la réforme du ministre Barrette a ajouté à notre charge de travail un stress supplémentaire. Je n’en suis pas, comme Christine, à faire des crises de panique, mais je n’en suis pas loin. Il manque de personnel dans les hôpitaux, et si ça continue comme ça, il va en manquer de plus en plus. On n’est pas des machines, bon Dieu !

Je suis une bonne employée mais je me demande si je ne vais pas commencer à me rebeller pour être entendue. Car il semble que ce soit la seule manière pour se faire entendre. Dire qu’autrefois, on disait de ma profession que c’était une vocation. Aujourd’hui, on est traité comme du bétail. Et on est si peu payé en plus.

Qu’est-ce que ça va prendre pour que les préposées aux béné­ficiaires comme moi soient considérées à leur juste valeur et qu’on tienne compte du don d’elles-mêmes qu’elles font pour apporter un peu de baume dans la vie des malades ? J’aime mon travail, mais pour combien de temps encore ? Dire que pendant ce temps-là, les médecins québécois croulent sous les augmentations !

R.S-T.

Je compatis à ce que vous vivez et formule le souhait que le présent gouvernement provincial fasse les ajustements promis. Ce qui devrait avoir lieu dans les mois, sinon les semaines qui viennent, si je me fie aux propos récents du premier ministre Legault. Je lisais aussi que la réforme effectuée par le ministre Barrette avait ajouté une couche supplémentaire au poids professionnel des personnes œuvrant dans le vaste domaine de la santé en ce qu’elle avait détruit les repères de tous les employés et les avait obligés à s’en créer de nouveaux dans un système dont ils avaient du mal à déterminer les contours. On ne peut que souhaiter un retour à un meilleur équilibre dans cet important milieu de travail.