Nuit chocolatée à Ville-Marie

Photo courtoisie

Les chambres sont vastes et équipées d’un grand lit, d’un coin travail et d’un espace cuisinette (réfrigérateur, évier, four à micro-ondes, verres, coupes, ustensiles, couverts...) pour réchauffer ou préparer un plat simple. On mange à la table et aux chaises à proximité de la grande fenêtre offrant plein de luminosité. La décoration reste plutôt épurée dans un style moderne rappelant, par des toiles et des photos, qu’on se trouve presque dans une chocolaterie. Les matériaux de qualité utilisés lors de la construction ont fière allure tout comme les teintes chocolatées. On se sent confortable et en toute tranquillité. À cet effet, le coin salon avec son fauteuil et son divan s’avère parfait pour relaxer et admirer la superbe vue sur le lac Témiscamingue. Quant à elle, la salle de bain privée avec douche dans chaque suite est parfaite et complètement tendance.