Procure, svp

Messieurs, les gars, les hommes, les garçons, les fils, les papas et tout ce qu’il y a de mâle, mettez-vous une petite note pour mardi prochain. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, portez le nœud papillon. Ce sera la Journée internationale de l’homme, mais aussi la Journée québécoise de sensibilisation au cancer de la prostate. Ne la négligez surtout pas, c’est important. Même si vous n’êtes pas excité à l’idée de laisser pousser votre moustache, la campagne « Noeudvembre » tient toujours et la sensibilisation de tous est primordiale, cruciale. N’oubliez pas que chaque jour, au Québec, 12 hommes reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate. Ce n’est pas rien. On va se battre.

Le 19 novembre, portez le nœud papillon, parlez-en aux mâles de votre entourage et publiez sur Facebook à tour de bras afin d’inciter les gens à contribuer, si minimalement soit-il, à la campagne de financement pour la recherche et l’information : PROCURE.

ET JEAN

Il y a un gars qui lit cette chronique aujourd’hui et qui aimerait bien être capable de quitter son fauteuil pour vous influencer, vous demander de contribuer à PROCURE, comme il l’a fait depuis des années. C’est le beau grand Jean Pagé qui est en fin de vie. Il a été crucifié par cette chienne de maladie. On a jasé la semaine dernière. Incroyablement, Jean est retourné chez lui après deux mois en soins palliatifs à Saint-Jérôme. Il résiste avec un moral d’acier. Affaibli certes, mais toujours cette belle voix radio-canadienne si familière et un sens de l’humour qu’il aura jusqu’à la fin.Allez, faites un don à PROCURE et n’oubliez pas votre nœud papillon mardi. Je suis certain que Brigitte enlacera tout tendrement son cou et que Jean aura le sien... malgré tout. Je t’aime, Johnny.

PASSABLEMENT

C’est amusant les « remake ». En direct de la Polynésie, suivez les aventures de Laliberté, Le Joyeux Naufragé.

Le déneigement de Montréal est commencé. On demande aux résidents de stationner aux endroits indiqués, soit sur la Rive-Sud et sur la Rive-Nord.

Alerte aux punaises de lit dans 18 immeubles de fonctionnaires fédéraux. Côté humour, il n’y a rien à rajouter.

Pour savoir si tu es dans la classe moyenne, tu ouvres ton portefeuille et si y a rien dedans, t’es dedans.

À DEMAIN

Let’s go les boys... PROCURE.