Un 1er Bol d’Or tout près pour les Condors

Le dernier titre remonte à l’époque où un certain Pierre-Luc Yao était la tête d’affiche de l’équipe. Responsable du programme de football à Saint-Jean-Eudes et entraîneur-chef de la formation juvénile, Jean-Frédéric Gagné était le quart-arrière lors de cette dernière conquête.

Comme en 1999, les Condors misent sur un porteur de ballon tout étoile. Joueur offensif par excellence du circuit en 2018, Mathieu Roy a poursuivi sa domination cette année. « Mathieu va avoir marqué le programme et va partir comme l’un des grands, a affirmé Gagné. C’est un joueur vraiment explosif qui est dangereux par la course, mais aussi comme receveur parce qu’il possède de très bonnes mains. Pierre-Luc et Mathieu sont des joueurs différents. Pierre-Luc était dominant physiquement. »