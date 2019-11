Un immense coup... mais il y a Monaco

Thierry Henry à Montréal ! Toute la presse britannique a donné un traitement royal à la nouvelle. Même chose en France, en Belgique et en Suisse. C’est fort aussi en Espagne et en Italie. Ça résume les langues que je suis capable de lire, avec un peu de roumain.

À New York, ça met fin à une série de nouvelles publiées dans les grands quotidiens de la ville voulant que Thierry Henry soit nommé coach des Red Bulls de la MLS.

Ça montre déjà que l’Impact s’installe comme équipe numéro deux au Québec, après le Canadien et devant les Alouettes.

C’est le clan Henry qui a contacté Kevin Gilmore, le président de l’Impact. On a fait savoir à Gilmore que Thierry Henry serait intéressé à venir diriger l’Impact de Montréal.

« J’ai alors transmis le dossier à notre directeur général Olivier Renard, et le reste s’est bien déroulé », a d’ailleurs expliqué Gilmore, hier.

Personne ne va diminuer l’ampleur de la prise. Mais il y a plusieurs questions dont on ne connaît pas les réponses.

Thierry Henry a vécu une seule expérience comme coach en chef. Avec l’AS Monaco. Et ce fut une catastrophe. Il n’a duré que trois mois dans sa seule saison, et à son départ, son équipe était plongée dans un profond désarroi.

Si ça vous intéresse, allez lire les textes suivant son congédiement en janvier dernier dans Nice-Matin ou dans les sites des stations de radio et de télé couvrant le football français. Et aussi dans The Guardian, qui travaille au scalpel dans son cas.