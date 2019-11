Duo Weber-Chiarot: un pari payant pour Claude Julien

WASHINGTON | Encore une fois, Claude Julien a visé juste en rassemblant Ben Chiarot à Shea Weber face au gros trio des Capitals.

Cachotier jeudi en ne voulant pas dévoiler ses plans, les deux défenseurs ont étouffé la majorité des menaces venant de Backstrom, Ovechkin et Oshie.

Mais l’envoi stratégique de Victor Mete à la gauche du capitaine à la mise en jeu initiale aurait pu couter cher. Alors que les Caps ont remporté la remise et aussitôt filer en territoire ennemi, Mete est rentré au banc à la faveur de Chiarot. Un changement qui a ouvert la voie au dangereux trio.

Dans la première minute, « Ovi » a obtenu deux excellentes chances et Jakub Vrana a touché la barre transversale. Le ton était lancé. Carey Price a sauvé les meubles et le Canadien a pu ensuite respirer lorsque la première paire a pris sa cadence.

Weber et Chiarot ont encore accompli un boulot colossal face aux meilleurs éléments en plus de participer au pointage.

Résultat des courses, le pari de Julien a encore payé comme le Canadien a quitté Washington avec deux points en banque, fort d’une excellente prestation.

« Nous avons joué un très bon match. Nous avons fermé le jeu rapidement et Carey a fait les gros arrêts dans les premières minutes, a analysé Julien qui a aussi lancé des fleurs au duo de Kulak et Fleury. C’était important de bien sortir de la première période.

« C’est une très belle victoire sur la route », a-t-il ajouté.

Seul ombre au tableau, l’état de santé de Jonathan Drouin, qui a fait la rencontre percutante d’Ovechkin au second vingt. Julien n’était pas heureux de la mise en échec. Selon lui, les patins du Russe semblaient avoir quitté la surface glacée.

Terrain très glissant

Mêler la politique au sport est rarement une judicieuse idée. Loin de là. C’est d’autant plus le cas lorsque le principal intéressé n’est nul autre que Donald Trump.

À Washington, les regards sont tournés vers la commission d’enquête au Congrès menaçant le président américain de destitution. Vendredi, toutes les télévisions en ville diffusaient la commission.

Dans le vestiaire des Capitals, la majorité des joueurs sont au fait des nouvelles émanant de la Maison-Blanche.

Mais pas question de livrer ses opinions politiques. S’aventurer dans cette voie est l’équivalent de faire quelques pas sur la glace en « gougounes »... Ça glisse et on peut rapidement se trouver les quatre fers en l’air ! C’est d’autant plus vrai quand le chef d’État tire à boulets rouges sur tout ce qui agite un drapeau démocrate.

Dans un contexte sportif, un mot de trop est une gaffe monumentale. Et quand on parle de gaffe, c’est très souvent associé à Trump.