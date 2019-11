Un super pinot blanc

Josmeyer, Pinot blanc 2018, Mise du Printemps, Alsace

12604063 23,20 $

Chaque millésime depuis son arrivée à la SAQ, ce vin de la famille Meyer dépasse toutes les attentes qu’on puisse avoir envers un pinot blanc, cépage connu pour son profil, disons, anonyme.

Jean Meyer a propulsé le domaine familial de Wintzenheim au sein de l’élite alsacienne, entre autres en convertissant l’ensemble du vignoble à la culture biologique, puis biodynamique dès 2000. Ses filles Céline et Isabelle assurent maintenant la relève et signent des vins d’une grande authenticité, dont cet excellent pinot blanc.

Le 2018 s’inscrit dans la continuité des derniers millésimes: un modèle de finesse, de précision et d’élégance. Minéral et délicat, mais aussi juste assez gras pour accompagner un plat de poisson ou les fromages à la fin du repas. Savoureux, plein de vie et d’énergie. À moins de 25 $, c’est vraiment un super achat !

Santé!