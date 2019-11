Une autre perte pour les Maple Leafs

Déjà privés des services de Mitch Marner pour au moins un mois, les Maple Leafs de Toronto devront se débrouiller sans les services de l’attaquant Alexander Kerfoot pour une période indéterminée.

L’organisation de la Ville Reine a annoncé, vendredi, que son patineur a été opéré au visage, afin de réparer notamment plusieurs dents.

Kerfoot a d'abord été blessé le 5 novembre contre les Kings de Los Angeles, alors qu’il a été frappé durement par Jeff Carter. En uniforme dans une défaite de 5 à 4 contre les Islanders mercredi à New York, le joueur de centre a cependant ressenti un malaise et l’équipe médicale des Leafs a statué qu’il devait passer sous le bistouri.

En 20 matchs cette saison, l’athlète de 25 ans a touché la cible cinq fois et a fourni trois mentions d’aide pour huit points. Kerfoot a été acquis en compagnie du défenseur Tyson Barrie et d’un choix de sixième ronde de l’Avalanche du Colorado, en juillet. En retour, l’équipe de Toronto avait cédé Nazem Kadri, Calle Rosen et un choix de troisième ronde.

Selon le site internet The Athletic, c’est Jason Spezza qui prendra la place de Kerfoot sur le troisième trio des Maple Leafs en compagnie d’Ilya Mikheyev et de Trevor Moore.